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В Туле второй год ищут неизвестных, обокравших офис в центре города

В Туле второй год ищут неизвестных, обокравших офис в центре города

«Ищет милиция, ищет давно...».

27 декабря прошлого года в Туле неизвестные обокрали офис, расположенный на пр. Ленина, 46.

Ранним утром злоумышленники проникли в здание через окно и утащили всю имевшуюся наличку. Ущерб от преступления составил менее 100 тысяч рублей. 

Поиск преступников, подозреваемых в совершении кражи, продолжается до сих пор. 

Напомним, похожее преступление было совершено в октябре в Малевке: неизвестные обокрали дом, причинив ущерб на 1,4 млн рублей

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:31 +4
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