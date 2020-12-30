В Туле второй год ищут неизвестных, обокравших офис в центре города

27 декабря прошлого года в Туле неизвестные обокрали офис, расположенный на пр. Ленина, 46.

Ранним утром злоумышленники проникли в здание через окно и утащили всю имевшуюся наличку. Ущерб от преступления составил менее 100 тысяч рублей.

Поиск преступников, подозреваемых в совершении кражи, продолжается до сих пор.

Напомним, похожее преступление было совершено в октябре в Малевке: неизвестные обокрали дом, причинив ущерб на 1,4 млн рублей.