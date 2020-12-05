Кража на 1,4 млн в Туле: преступников не могут поймать уже два месяца

Вечером 15 октября туляк Сергей Федотов вернулся с работы и обнаружил, что в доме побывали воры. Преступники проникли в жилище через окно на кухне, похитили ювелирные украшения и беспрепятственно скрылись. Мужчина сразу же вызвал полицию.

«Я в тот момент была в другом городе, но со мной было можно связаться по телефону. Несмотря на это, полицейские взяли объяснение только у моего мужа, а описание украденного и фотографии золота у меня — только после того, как я вернулась из поездки. Это произошло больше, чем через месяц — 23 ноября. Почему полиция сделала это только к тому времени, когда воры уже наверняка все сдали в ломбард, или продали — я до сих пор не понимаю!», — рассказала корреспонденту Myslo владелица похищенных украшений Надежда Федотова.

По словам женщины, у полицейских получилось выяснить, что преступники были в текстильных перчатках и поэтому не оставили отпечатков своих пальцев. Служебная собака взяла было в доме след, но он оборвался где-то относительно недалеко от участка.

«И это уже не первая кража в Малевке — недавно к одним соседям тоже залезли, а другие нашли у себя на участке чью-то одежду и топор. В итоге, преступники до сих пор на свободе. Я оцениваю наш ущерб от кражи в 1,4 млн рублей», — заключила женщина.

Надежда считает, что сотрудники полиции не выполняют свою работу должным образом. Например, она передавала им информацию о том, что в ломбард на Центральном рынке принесли браслет, который похож на украденный. Но, по ее словам, ей ответили, что проверять они эту информацию не будут, и вообще — «они напали на след».