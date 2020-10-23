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Жительница Узловой зарезала мать и на такси отвезла труп на дачу

Жительница Узловой зарезала мать и на такси отвезла труп на дачу

Суд приговорил убийцу к 8,5 годам колонии общего режима.

В Узловском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве. В июле текущего года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой к своей матери. Между ними произошла ссора, подсудимая достала кухонный нож и нанесла родственнице множество ударов в шею, голову и руки.

От полученных ран мать женщины скончалась на месте происшествия. После этого убийца завернула труп в плед, положила в мешки и на такси отвезла на дачу. Суд приговорил женщину к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Тульская областьУзловая

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