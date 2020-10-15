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В Туле осудили разнорабочего, убившего пенсионерку ради приставки и телевизора

В Туле осудили разнорабочего, убившего пенсионерку ради приставки и телевизора

30-летний Ильяс Лабазанов напился, проник в квартиру 85-летней женщины и жестоко избил ее - нанес не менее 40 ударов.

В Туле 30-летний житель Волгоградской области признан виновным в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В 2018 году Ильяс Лабазанов вместе с товарищем приехал на заработки из Волгограда в Ясногорск. В начале августа для мужчин подвернулась работенка в поселке Октябрьский. Они поселились в квартире у соотечественника и в свободное время занимали себя распитием алкогольных напитков.

В ночь с 8 на 9 августа пьяный Лабазанов возвращался домой, но по пути заметил открытую дверь подъезда в одной из соседних «хрущевок». Мужчина зашел внутрь и начал дергать ручки всех квартир - одна оказалась открытой.

В ней проживала 85-летняя Мария Петровна Галай. Человек советской закалки, она никогда не запирала входную дверь. Говорила родственникам, что воровать у нее нечего. Да и плохих людей в поселке нет.

Но плохой человек появился: Лабазанов ввалился в квартиру пенсионерки и принялся ее избивать. Напал на нее в спальне, потом перетащил в зал. Бил так, что следы крови остались везде: на постельном белье, обоях, шторах, мебели, батареях.

Всего нанес не менее 40 ударов. 13 из них пришлись по голове. Потом схватил приемник для цифрового телевидения и ноутбук, после чего убежал. Оставив на месте преступления свою куртку, которая слетела с него во время избиения. 

Мария Петровна звала на помощь, ползла до соседей, оставляя капли крови на ступенях лестницы. Двери женщине никто не открыл.

10 августа в 00.40 пенсионерка скончалась в больнице, не приходя в сознание. 

Лабазанов сбежал из Октябрьского на следующий день: сказал друзьям, что появились дела в Волгограде и ему надо возвращаться домой.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Марию Галай хоронили в закрытом гробу, так как ее лицо и тело были изуродованы до неузнаваемости. Родственникам на память о ней осталось единственное черно-белое фото на паспорт - женщина не любила фотографироваться, предпочитая хранить в рамках фотографии детей и внуков. 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:31 +1
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