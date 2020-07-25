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За гибель подростка руководителю Центрального парка Тулы внесли представление
Фото из архива публикаций Myslo

За гибель подростка руководителю Центрального парка Тулы внесли представление

Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело.

Прокуратура Тульской области провела проверку после гибели 15-летнего подростка в пруду Центрального парка. В ходе нее выяснилось, что ГУ ТО «Тульские парки» нарушило закон, разрешив купание в пруду с 17 июня этого года. Дело в том, что не было санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
 
По результатам проверки прокурор Советского района Тулы внес руководителю госучреждения представление. Также он возбудил в отношении должностного лица ГУ ТО «Тульские парки» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
 
«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В настоящее время по поручению прокуратуры области городские, районные, межрайонные прокуроры проводят проверки соблюдения законодательства в сфере защиты прав детей на создание безопасных условий отдыха и оздоровления», — сообщила прокуратура Тульской области.
 
Напомним, начале июля Генеральная прокуратура поручила прокурору Тульской области проверить обстоятельства гибели детей на водоемах: 20 июня в пруду тульского Центрального парка утонул 15-летний парень, а 30 июня на территории загородного клуба в Суворове погибла 14-летняя девушка.
 
«Предварительно, в момент трагедий все дети находились без должного контроля со стороны взрослых. Прокуроры также дадут оценку проводимым уполномоченными органами мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на воде», — сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:08 +1
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