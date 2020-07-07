новости
новости
Регистрация
Без денег и без собаки: туляк перевёл мошенникам деньги за йоркширского терьера
Фото: yandex.ru

Без денег и без собаки: туляк перевёл мошенникам деньги за йоркширского терьера

Злоумышленники попросили у покупателя предоплату и перестали выходить на связь.

Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают жителям региона основные правила, которые помогут не стать жертвой обмана: никому не передавайте реквизиты банковских карт и не переводите деньги на чужие счета.

Пренебрежение этими простыми рекомендациями обошлось 32-летнему туляку в шесть тысяч рублей. Он перевёл эту сумму в качестве предоплаты за щенка йоркширского терьера, объявление о продаже которого нашёл на одном из сайтов.

После получения денег продавец перестал выходить на связь, а незадачливый покупатель обратился в полицию. В городском УМВД проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленников. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:53 0
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполициямошенничествопреступлениеинтернет-мошенничество
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спецназовцы тульского «Грифа» построили полосу препятствий
Спецназовцы тульского «Грифа» построили полосу препятствий
В Туле стартовал матч «Арсенал» – «Крылья Советов»
В Туле стартовал матч «Арсенал» – «Крылья Советов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.