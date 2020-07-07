Без денег и без собаки: туляк перевёл мошенникам деньги за йоркширского терьера

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Злоумышленники попросили у покупателя предоплату и перестали выходить на связь.

Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают жителям региона основные правила, которые помогут не стать жертвой обмана: никому не передавайте реквизиты банковских карт и не переводите деньги на чужие счета.

Пренебрежение этими простыми рекомендациями обошлось 32-летнему туляку в шесть тысяч рублей. Он перевёл эту сумму в качестве предоплаты за щенка йоркширского терьера, объявление о продаже которого нашёл на одном из сайтов.

После получения денег продавец перестал выходить на связь, а незадачливый покупатель обратился в полицию. В городском УМВД проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленников.