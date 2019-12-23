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В Мясново из окна многоэтажки выпал 20-летний мужчина

В Мясново из окна многоэтажки выпал 20-летний мужчина

По предварительной информации, в момент происшествия он был пьян.

Как стало известно Myslo, рано утром 22 декабря из окна одного из многоэтажных домов в Мясново выпал 20-летний мужчина. Пострадавший, который, по имеющейся на настоящий момент информации, был в состоянии алкогольного опьянения, скончался от полученных травм.
 
По одной из версий, мужчина решил продемонстрировать находившейся в квартире девушке свою ловкость, но потерял равновесие и упал. Окончательную причину и все обстоятельства трагедии предстоит установить стражам порядка.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:04 +3
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