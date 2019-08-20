Туляк получил чудовищную травму во время ремонта дачи

Фото: radders.ru

Мужчина упал с приставной лестницы промежностью на забор.

Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в Тульскую областную больницу госпитализировали 34-летнего туляка. Медики диагностировали у пострадавшего проникающее ранение промежности и травму внутреннего органа.

По имеющейся на настоящий момент информации мужчина получил повреждения во время кровельных работ на своей даче, упав с приставной лестницы на забор.

Myslo напоминает, что ремонтные работы лучше доверить специалистам, которые знают и соблюдают правила техники безопасности.