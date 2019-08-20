Фото: radders.ru
Туляк получил чудовищную травму во время ремонта дачи
Мужчина упал с приставной лестницы промежностью на забор.
Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в Тульскую областную больницу госпитализировали 34-летнего туляка. Медики диагностировали у пострадавшего проникающее ранение промежности и травму внутреннего органа.
По имеющейся на настоящий момент информации мужчина получил повреждения во время кровельных работ на своей даче, упав с приставной лестницы на забор.
Myslo напоминает, что ремонтные работы лучше доверить специалистам, которые знают и соблюдают правила техники безопасности.
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