новости
новости
Регистрация
Две трети бюджета Тульской области тратятся на социальную сферу
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Две трети бюджета Тульской области тратятся на социальную сферу

На совещании у главы региона обсудили планирование бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

При подготовке бюджета будут учтены задачи национальных проектов, в особенности, касающиеся социального блока. Почти 70% расходов регионального бюджета – это отрасли социальной сферы. По поручению Алексея Дюмина с января в регионе начнёт действовать целый ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми. Губернатор подчеркнул, что средства на это будут заложены в бюджете 2020 года. 

На совещании было отмечено, что в Тульской области выполнен Указ Президента по обеспечению роста зарплат работников бюджетной сферы – важно учитывать ежегодный рост среднедушевого дохода и заложить в бюджете необходимый объем средств. 

«Значительная финансовая поддержка в текущем году была оказана сферам образования и здравоохранения. Необходимо сохранить объемы поддержки, а по возможности увеличить их и сделать акцент на ремонте и закупке оборудования для социально значимых учреждений», – сказал Алексей Дюмин. 

Также губернатор указал на необходимость поддержки муниципалитетов в решении важных для людей вопросов – большинство из них относятся к сфере ЖКХ. Алексей Дюмин подчеркнул, что нужно учитывать интересы людей и использовать механизмы привлечения заемных средств для решения застарелых проблем.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:45 0
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещание у губернаторапланирование бюджетабюджет Тульской областисоциальная сферафинансирование
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без света 31 июля
Какие улицы Тулы останутся без света 31 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.