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Собрался ехать в Москву и пропал: в Туле ищут 38-летнего мужчину

Собрался ехать в Москву и пропал: в Туле ищут 38-летнего мужчину

К розыску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Туле разыскивают Руслана Сергеевича Михальского, 38 лет.

2 июня 2019 года он собирался ехать на электричке из Тулы в Москву и пропал.

Приметы: рост 181 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, очень короткая стрижка.

Был одет: белая футболка с принтом «медведь», джинсовые шорты, серые кеды.

Если вы что-то знаете о нем или видели его, звоните 8-800-700-54-52 или 112.

 

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