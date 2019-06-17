Собрался ехать в Москву и пропал: в Туле ищут 38-летнего мужчину

В Туле разыскивают Руслана Сергеевича Михальского, 38 лет.



2 июня 2019 года он собирался ехать на электричке из Тулы в Москву и пропал.

Приметы: рост 181 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, очень короткая стрижка.

Был одет: белая футболка с принтом «медведь», джинсовые шорты, серые кеды.