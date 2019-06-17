Собрался ехать в Москву и пропал: в Туле ищут 38-летнего мужчину
К розыску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Туле разыскивают Руслана Сергеевича Михальского, 38 лет.
2 июня 2019 года он собирался ехать на электричке из Тулы в Москву и пропал.
Приметы: рост 181 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, очень короткая стрижка.
Был одет: белая футболка с принтом «медведь», джинсовые шорты, серые кеды.
Если вы что-то знаете о нем или видели его, звоните 8-800-700-54-52 или 112.
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