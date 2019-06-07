Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Вводная: На тульской нефтебазе из бензовоза вытекло горючее
В Туле прошли учения МЧС.
Тульские спасатели провели на нефтебазе тренировку по ликвидации условной ЧС при утечке нефтепродуктов. По вводной учений произошла утечка легковоспламеняющейся жидкости из бензовоза. Объем 5,5 т, взрыва и последующего горения не было.
Сотрудники нефтебазы сообщили о ЧС в экстренную службу и до прибытия огнеборцев организовали работу по плану взаимодействия служб.
К месту условного происшествия направили расчет ПСЧ-3 и специализированной пожарно-спасательной части, а также специалистов городской службы спасения и городской службы пожаротушения.
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения, оценив обстановку, приступили к ликвидации аварии. Спасатели ПСЧ-3 осуществили подачу пенного ствола с помощью аппарата „Пурга-5“ на зеркало разлитого нефтепродукта», — сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Бойцы специализированной пожарно-спасательной части осуществили прокладку рукавной линии и подали огнетушащие вещества на охлаждение цистерны.
Одновременно звено городской службы пожаротушения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания «Стрелец» осуществили эвакуацию травмированного водителя бензовоза, а затем установили гидравлическую заплатку на место утечки топлива.
Происшествие было оперативно ликвидировано: пострадавший «спасен», а цистерну «залатали».
В целом все запланированные мероприятия были выполнены и отработаны в полном объёме. Подобные учения проводятся ежегодно.
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