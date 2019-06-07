новости
новости
Регистрация
Вводная: На тульской нефтебазе из бензовоза вытекло горючее
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Вводная: На тульской нефтебазе из бензовоза вытекло горючее

В Туле прошли учения МЧС.

Тульские спасатели провели на нефтебазе тренировку по ликвидации условной ЧС при утечке нефтепродуктов. По вводной учений произошла утечка легковоспламеняющейся жидкости из бензовоза. Объем 5,5 т, взрыва и последующего горения не было.
 
Сотрудники нефтебазы сообщили о ЧС в экстренную службу и до прибытия огнеборцев организовали работу по плану взаимодействия служб.
 
 
К месту условного происшествия направили расчет ПСЧ-3 и специализированной пожарно-спасательной части, а также специалистов городской службы спасения и городской службы пожаротушения.
 
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения, оценив обстановку, приступили к ликвидации аварии. Спасатели ПСЧ-3 осуществили подачу пенного ствола с помощью аппарата „Пурга-5“ на зеркало разлитого нефтепродукта», — сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Бойцы специализированной пожарно-спасательной части осуществили прокладку рукавной линии и подали огнетушащие вещества на охлаждение цистерны.
 
 
Одновременно звено городской службы пожаротушения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания «Стрелец» осуществили эвакуацию травмированного водителя бензовоза, а затем установили гидравлическую заплатку на место утечки топлива.
 
Происшествие было оперативно ликвидировано: пострадавший «спасен», а цистерну «залатали».
 

В целом все запланированные мероприятия были выполнены и отработаны в полном объёме. Подобные учения проводятся ежегодно.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
учения МЧСпроисшествиячс
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На набережной Упы пройдут соревнования по уличному баскетболу
На набережной Упы пройдут соревнования по уличному баскетболу
В Туле по пяти адресам бесплатно раздают воду
В Туле по пяти адресам бесплатно раздают воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.