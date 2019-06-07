Вводная: На тульской нефтебазе из бензовоза вытекло горючее

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели провели на нефтебазе тренировку по ликвидации условной ЧС при утечке нефтепродуктов. По вводной учений произошла утечка легковоспламеняющейся жидкости из бензовоза. Объем 5,5 т, взрыва и последующего горения не было.

Сотрудники нефтебазы сообщили о ЧС в экстренную службу и до прибытия огнеборцев организовали работу по плану взаимодействия служб.

К месту условного происшествия направили расчет ПСЧ-3 и специализированной пожарно-спасательной части, а также специалистов городской службы спасения и городской службы пожаротушения.

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения, оценив обстановку, приступили к ликвидации аварии. Спасатели ПСЧ-3 осуществили подачу пенного ствола с помощью аппарата „Пурга-5“ на зеркало разлитого нефтепродукта», — сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

Бойцы специализированной пожарно-спасательной части осуществили прокладку рукавной линии и подали огнетушащие вещества на охлаждение цистерны.

Одновременно звено городской службы пожаротушения в средствах индивидуальной защиты органов дыхания «Стрелец» осуществили эвакуацию травмированного водителя бензовоза, а затем установили гидравлическую заплатку на место утечки топлива.

Происшествие было оперативно ликвидировано: пострадавший «спасен», а цистерну «залатали».

В целом все запланированные мероприятия были выполнены и отработаны в полном объёме. Подобные учения проводятся ежегодно.