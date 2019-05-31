Очевидец: в Веневе молния сожгла автомобиль

Фото предоставлено очевидцем

Как сообщил Myslo очевидец, днем, 31 мая, на ул. Большие Городенцы в Веневе загорелся ВАЗ-2112. По словам местных жителей, причиной пожара стала ударившая в машину молния.

В региональном МЧС подтвердили только факт возгорания автомобиля.

«Информация о пожаре поступила в 12:51. У автомобиля выгорел салон и обгорели колеса. Причина происшествия устанавливается, пострадавших нет», - уточнила сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Анастасия Сербенко.