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Очевидец: в Веневе молния сожгла автомобиль
Фото предоставлено очевидцем

Очевидец: в Веневе молния сожгла автомобиль

Пожар произошел днем 31 мая.

Как сообщил Myslo очевидец, днем, 31 мая, на ул. Большие Городенцы в Веневе загорелся ВАЗ-2112. По словам местных жителей, причиной пожара стала ударившая в машину молния.
 
В региональном МЧС подтвердили только факт возгорания автомобиля.
 

«Информация о пожаре поступила в 12:51. У автомобиля выгорел салон и обгорели колеса. Причина происшествия устанавливается, пострадавших нет», - уточнила сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Анастасия Сербенко. 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:32 0
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Венев

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