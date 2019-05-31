Фото предоставлено очевидцем
Очевидец: в Веневе молния сожгла автомобиль
Пожар произошел днем 31 мая.
Как сообщил Myslo очевидец, днем, 31 мая, на ул. Большие Городенцы в Веневе загорелся ВАЗ-2112. По словам местных жителей, причиной пожара стала ударившая в машину молния.
В региональном МЧС подтвердили только факт возгорания автомобиля.
«Информация о пожаре поступила в 12:51. У автомобиля выгорел салон и обгорели колеса. Причина происшествия устанавливается, пострадавших нет», - уточнила сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Анастасия Сербенко.
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