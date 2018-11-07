Директора щекинской кондитерской фабрики осудили за невыплату зарплаты работникам

Руководителю организации назначен штраф в размере 140 тысяч рублей. Все долги выплачены.

В Щекинском районе вынесен приговор генеральному директору «Щекинского кондитерского комбината». Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он признан виновным в невыплате зарплаты сотрудникам.

Следствием и судом установлено, что на протяжении семи месяцев обвиняемый не выплачивал работникам заработную плату, несмотря на то, что на счетах организации имелась необходимая сумма денег, которые были потрачена на нужды предприятия. Свои деньги не смогли получить 14 человек.

Обвиняемый признал вину в совершении данных преступлений, в рамках предварительного расследования уголовного дела полностью возместил причиненный вред. Приговором суда ему назначен штраф на сумму 140 тысяч рублей.