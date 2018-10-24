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Туляк до смерти избил своего знакомого и вынес труп на улицу

Туляк до смерти избил своего знакомого и вынес труп на улицу

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Привокзального района Тулы. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 13 октября, около дома № 4 по улице Фрунзе было обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Оперативные сотрудники УМВД России по Туле установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении преступления.

На допросе мужчина рассказал, что утром 12 октября он вместе со своим знакомым находился в своей квартире, в доме, рядом с которым был найден труп. Между мужчинами произошел конфликт – обвиняемый избил приятеля, а затем перенес потерпевшего на балкон и ушел. Позже он вернулся в квартиру и вынес тело во двор.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство о заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +1
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Место
Тулаулица Фрунзе

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