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Туляки: «В городе вербуют детей для краж в магазинах!»

Туляки: «В городе вербуют детей для краж в магазинах!»

Myslo разбирался в истории.

Уже несколько дней в соцсетях распространяется информация о том, что якобы в Туле неизвестные люди вербуют детей для краж в магазинах.

Туляки довольно скептически отнеслись к этой истории. Однако некоторые в комментариях к этим постам рассказывают, что с их детьми случилась похожая история.

Как рассказали Myslo в полиции, по данному факту проводилась проверка, однако в итоге информация не подтвердилась. Это фейк. Полицейские нашли женщину, которая распространила эту историю.

На это даму сподвигла ситуация, свидетельницей которой она стала. В одном из дворов на улице Хворостухина в ходе ссоры молодой человек ударил подростка — соседа указанной женщины. Она и подняла шумиху. Как впоследствии все это трансформировалось в слухи о вербовке детей, пока не понятно.

Правоохранители установили личность участников конфликта, и сейчас с ними ведут работу органы подразделения по делам несовершеннолетних.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:10 +2
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