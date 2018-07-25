Госдума приняла закон о регистрации авто без посещения ГИБДД

Среди нововведений - возможность регистрировать транспортное средство не только в ГИБДД, но и в «специализированных организациях», в том числе у автодилеров.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий новые правила государственной регистрации транспортных средств (ТС). Об этом пишет «ТАСС».

Закон устанавливает ряд определений. Например, уточняется, что «владельцем транспортного средства являются собственники транспортного средства за исключением лица, не достигшего возраста шестнадцати лет либо признанного недееспособным».

Согласно документу, теперь регистрировать ТС будут «регистрационные подразделения» МВД России как самостоятельно, так и во взаимодействии со «специализированными организациями», к числу которых относятся в том числе автодилеры.

Регистрационные подразделения будут присваивать автомобилю «номер, то есть индивидуальное буквенно-цифровое обозначение», а сам знак, содержащий этот номер, будут изготавливать и выдавать дилеры, если они отвечают установленным правительством требованиям и включены в соответствующий реестр специализированных организаций. Предельную стоимость изготовления знаков будет устанавливать ФАС.

Кроме того, законом уточняются права и обязанности автовладельца. Так, зарегистрировать машину можно будет через портал госуслуг или в любом регистрационном подразделении МВД России «вне зависимости от места жительства или места нахождения», а при продаже ТС его бывший владелец сможет сохранить за собой присвоенный машине регистрационный номер либо передать его покупателю.

В числе обязанностей автовладельцев указывается необходимость заказать изготовление регистрационных знаков после постановки ТС на учет либо после присвоения ему нового номера. Эта обязанность также может распространяться на дилера, если при постановке машины на учет автовладелец решил воспользоваться его услугами и тем самым разрешил оформлять документы от своего лица.