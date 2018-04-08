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На тульской стройке нелегально работали мигранты
Фото из архива Myslo.

На тульской стройке нелегально работали мигранты

Один из иностранцев нарушил режим пребывания в России. Мужчина подлежит выдворению.

Региональное УМВД совместно с УФСБ России по Тульской области и сотрудниками Росгвардии проведели мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства на строительном объекте в Туле.

В ходе проверки зафиксировано 27 случаев незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности в РФ.

Также выявлено 1 деяние, связанное с нарушением иностранцем правил въезда либо режима пребывания в стране. Этот иностранный гражданин подлежит выдворению.

Полицией продолжается работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:30 0
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