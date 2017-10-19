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Автомошенник «нагрел» своего друга прямо из тульской колонии

Автомошенник «нагрел» своего друга прямо из тульской колонии

Но дело не возбуждено: полиция говорит, доказательств маловато.

Еще в 2013 году Центральный районный суд Тулы признал жителя регионального центра Станислава Тарасова виновным в многочисленных случаях афер. Его вина была доказана в 15 фактах автомошенничества и кражах в крупном размере.

Мужчина занимался перепродажей подержанных авто. Схема мошенничества была отработана: он убеждал клиента, что расплатится с ним, как только продаст переданную ему машину. Люди верили, отдавали ключи от автомобиля, сам автомобиль и документы на него. Деньги Тарасов не отдавал.

В суде потерпевшие заявили гражданские иски на сумму 6,7 млн рублей.

22 января 2013 года суд приговорил Тарасова к 6,5 годам исправительной колонии общего режима. Наказание Станислав продолжил отбывать в колонии в Туле. Но связь с внешним миром не потерял. Во всяком случае летом 2016 года он без проблем общался по сотовому телефону и звонил по Skype. Общался настолько свободно, что его друг детства Антон Боев даже и не заподозрил, что общается с заключенным.

История с «Кадиллаком»

В мае 2016 года Антон попал в ДТП, понадобился ремонт авто Volkswagen Jetta. Примерно через месяц он случайно встретил мать Станислава Тарасова. Она, по словам Боева, рассказала, что у ее сына есть автосервис и он может помочь. Правда, сам Стас якобы находится в Краснодарском крае.

Антон Боев

– Я позвонил Тарасову, мы сначала пообщались по телефону, а потом по Skype в режиме видеоконференции. Он мне показал комнату, в которой живет: был диван, стол, электрический чайник, персональный компьютер. Ничего, что говорило бы о том, что Стас в колонии. Поэтому у меня даже мысли такой не возникло! — рассказывает Антон Боев. — Станислав пояснил, что сервис принадлежит ему, но на время его отсутствия им управляет бизнес-партнер Мурад Д. Договорились о цене, и я отвез свой автомобиль в сервис в деревню Барсуки, передал 160 тысяч рублей за ремонт машины Татьяне (имя изменено), представившейся девушкой Тарасова.

Вскоре Тарасов вновь напомнил о себе: позвонил Антону и предложил заняться куплей-продажей автомобилей с пробегом. Начать решили со старенького Cadillac Escalade, которым Тарасов владел пополам с Мурадом Д. Боев должен был выкупить долю Мурада, отремонтировать машину и продать, а прибыль поделить с Тарасовым. Молодой человек согласился. 

– 7 августа ко мне приехал Мурад, мы составили рукописный договор купли-продажи, я отдал ему 375 000 рублей. Факт передачи денег зафиксировали в договоре купли-продажи, — продолжает рассказ Антон.

Правда, документы на Cadillac Escalade Мурад Антону Боеву не отдал. Вскоре Тарасов позвонил Антону и попросил сначала отремонтировать автомобиль, а потом уже оформлять. Ремонтировать решили не в сервисе в Барсуках, которым заведовал Мурад, а в другом – на Одоевском шоссе. На следующей день знакомый Тарасова, некий Олег (имя изменено), отогнал машину в автосервис.

– Через месяц позвонил Тарасов и сообщил о том, что Мурад украл Cadillac, и сказал с имеющимися документами обратиться в полицию. Только в полиции я узнал, что мой друг детства Станислав Тарасов — мошенник и в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии №2 Тулы за 15 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере перепродажи автомобилей.

Началась доследственная проверка. Тарасов по 51-й статье Конституции РФ от дачи показаний отказался, а Мурад заявил, что договор купли-продажи Cadillac на самом деле являлся гарантией ремонта Volkswagen Jetta, а не собственно продажей Cadillac.

– Он заявил, что 375 000 рублей Мурад взял за ремонт моего автомобиля, а не продажи своего, — добавил Антон. — Только в договоре купли-продажи об этом ни слова.

4 апреля 2017 года оперуполномоченный ОУР отдела полиции «Центральный» УМВД России по Туле отказал в возбуждении уголовного дела по факту указанных выше событий. Причина — отсутствие состава преступления. Антон Боев обращался в прокуратуру, но результаты обращения пока не известны.

История с «мерседесом»

В сентябре 2016 года (через месяц после предыдущего случая) также по наводке Тарасова Антон Боев собирается покупать другую машину — Mercedes-Benz. Но деньги отдает знакомой Тарасова — 1 млн 50 тысяч рублей (чтобы купить авто, он берет кредит). Через какое-то время сделка отменяется.

Молодой человек остается вновь без денег и без машины. Но суд он выиграл. Правда, ответчиком был не Тарасов, а его знакомая. В суде Антону помогла помогла расписка, которую написала женщина при получении средств.

 

 

По факту, Тарасов в этих история фигурирует только косвенно. Находясь в колонии он, как кукловод, руководит действующими лицами и контролирует их действия, но лично, по понятным причинам, не принимает в них участие.

Как, будучи в колонии, Тарасов так свободно пользовался телефоном и выходил на связь по Skype, вводя Боева в заблуждение относительно своего местонахождения — это уже вопрос к руководству исправительного учреждения.

На какой стадии находится рассмотрение заявления Антона Боева по факту мошенничества в тульской полиции, пока неизвестно.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:02 0
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