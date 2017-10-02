В Туле возле школы №50 дети нашли труп мужчины

Полиция сообщает, что признаков преступного насилия на теле погибшего мужчины нет.

2 октября очевидцы сообщили в редакцию Myslo о трупе мужчины, найденном сегодня около полудня на улице Майской возле 50-й школы (сейчас центр образования №40).

Девушка-очевидец рассказала, что тело обнаружили сами школьники.

Как пояснили Myslo в пресс-службе областного УМВД, на теле умершего мужчины нет признаков преступного насилия.

Личность мужчины установлена, это туляк 1960-го года рождения. Правоохранители выясняют причину смерти человека.