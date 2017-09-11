новости
новости
Регистрация
В Туле ищут свидетелей нападения на девушку на ул. Лейтейзена

В Туле ищут свидетелей нападения на девушку на ул. Лейтейзена

Преступника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 3 сентября около 23.00 в Туле на улице Лейтейзена неизвестный мужчина напал с ножом на 28-летнюю девушку и скрылся. Пострадавшая до сих пор находится в больнице.

В соцсетях друзья и родственники потерпевшей разыскивают свидетелей происшествия. Очевидцев просят написать сообщение Надежде Майоровой или сообщить в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В ходе расследования будут установлены все детали и обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:29 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
очевидцыпреступление

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Ростелеком» поздравил туляков с Днём города
«Ростелеком» поздравил туляков с Днём города
Какие налоговые льготы положены тулякам?
Какие налоговые льготы положены тулякам?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.