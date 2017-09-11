В Туле ищут свидетелей нападения на девушку на ул. Лейтейзена

Напомним, 3 сентября около 23.00 в Туле на улице Лейтейзена неизвестный мужчина напал с ножом на 28-летнюю девушку и скрылся. Пострадавшая до сих пор находится в больнице.

В соцсетях друзья и родственники потерпевшей разыскивают свидетелей происшествия. Очевидцев просят написать сообщение Надежде Майоровой или сообщить в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В ходе расследования будут установлены все детали и обстоятельства происшествия.