В Заокском районе мужчина и женщина ограбили селекционный питомник

Подозреваемые в открытом хищении саженцев задержаны полицией в Заокском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. По предварительным данным, злоумышленники приехали на автомобиле на территорию селекционного питомника и начали грузить в багажник саженцы клубники. Им удалось похитить около 100 растений.

Владельцы питомника попытались противостоять злоумышленникам – позвонили в полицию, а затем погнались за машиной похитителей, координируя правоохранителей. В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Заокскому району прибыли на место происшествия и задержали злоумышленников.

Неработающий, ранее судимый 47-летний местный житель и его 51-летняя подельница признались в содеянном. Предположительно, они совершили хищение из корыстных мотивов. Похищенное изъято, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».