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В Заокском районе мужчина и женщина ограбили селекционный питомник

В Заокском районе мужчина и женщина ограбили селекционный питомник

Добычей грабителей стали 100 саженцев клубники. Мужчину и женщину задержали полицейские.

Подозреваемые в открытом хищении саженцев задержаны полицией в Заокском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. По предварительным данным, злоумышленники приехали на автомобиле на территорию селекционного питомника и начали грузить в багажник саженцы клубники. Им удалось похитить около 100 растений.

Владельцы питомника попытались противостоять злоумышленникам – позвонили в полицию, а затем погнались за машиной похитителей, координируя правоохранителей. В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Заокскому району прибыли на место происшествия и задержали злоумышленников.

Неработающий, ранее судимый 47-летний местный житель и его 51-летняя подельница признались в содеянном. Предположительно, они совершили хищение из корыстных мотивов. Похищенное изъято, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:12 0
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Место
Тульская областьЗаокский район

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