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Тульские приставы просят помочь в розыске злостных должников по алиментам
Фото предоставлено УФССП по ТО.

Тульские приставы просят помочь в розыске злостных должников по алиментам

Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области разыскивает злостных алиментщиков.

Райс Артур Владимирович, 12.06.1993 г. р.
Долг более 232 302,79 руб.

 

Сухов Владимир Иванович, 11.09.1974 г. р.
Долг 398 тыс. руб.

 

Иванов Александр Александрович, 6.11.1977 г. р.
Долг 98 тыс. руб.

Черненко Алексей Васильевич, 1.01.1980 г. р.
Долг 98 тыс. руб.

 

Евдокимов Руслан Николаевич, 3.10.1974 г. р.
Долг 115 тыс. руб.

 

Ефимов Сергей Анатольевич, 30.10.1971 г. р.
Долг 426 тыс. руб.

 

Ханадеева Елена Владимировна, 7.12.1979 г. р.
Долг 453 тыс. руб.

Мазур Алексей Васильевич, 3.05.1978 г. р.
Долг 894 тыс. руб.

Если вы владеете информацией об этих людях, просим вас обратиться в межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей: Тула, ул. Болдина, 94-в. Телефон/факс 8 (4872) 24-75-01. osp33@r71.fssprus.ru

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Самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в онлайн-режиме – электронный сервис «Банк данных исполнительных производств».

Он действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области.

буква закона

Максимальное наказание по статье 157 УК РФ – «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» – лишение свободы на срок до одного года.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:23 +4
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