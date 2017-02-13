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Виновником тройного ДТП под Тулой стал 18-летний водитель
Фото Дмитрия Дзюбина

Виновником тройного ДТП под Тулой стал 18-летний водитель

Его водительский стаж – менее года, и уже шесть раз он привлекался за нарушение ПДД.

Авария произошла 10 февраля в 13.25 на 27-м км автодороги «Тула-Новомосковск». Двигавшийся в направлении Тулы Subaru Impreza под управлением 18-летнего молодого человека вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем ГАЗ-33021, за рулем которого был 53-летний мужчина.

После этого Subaru столкнулся еще и с двигавшимся навстречу Opel Astra под управлением 29-летнего мужчины. От столкновения Opel улетел в левую обочину.

В результате аварии пострадали три человека. Водитель Subaru получил многочисленные ушибы и перелом носа. В тяжелом состоянии был госпитализирован 19-летний пассажир этого автомобиля. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлен и водитель ГАЗ.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Myslo стало известно, что у предполагаемого виновника ДТП водительский стаж менее года, однако на его счету уже шесть зафиксированных нарушений ПДД.

 

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Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 1
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 2
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 3
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 4
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 5
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 6
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 7
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 8
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 9
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 10
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 11
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 12
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 13
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 14
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 15
Тройное ДТП на трассе "Тула-Новомосковск", Фото: 16
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Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 16:58 +1
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