Виновником тройного ДТП под Тулой стал 18-летний водитель

Фото Дмитрия Дзюбина

Его водительский стаж – менее года, и уже шесть раз он привлекался за нарушение ПДД.

Авария произошла 10 февраля в 13.25 на 27-м км автодороги «Тула-Новомосковск». Двигавшийся в направлении Тулы Subaru Impreza под управлением 18-летнего молодого человека вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем ГАЗ-33021, за рулем которого был 53-летний мужчина.

После этого Subaru столкнулся еще и с двигавшимся навстречу Opel Astra под управлением 29-летнего мужчины. От столкновения Opel улетел в левую обочину.

В результате аварии пострадали три человека. Водитель Subaru получил многочисленные ушибы и перелом носа. В тяжелом состоянии был госпитализирован 19-летний пассажир этого автомобиля. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлен и водитель ГАЗ.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.