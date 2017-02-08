Фото из архива Myslo.
В Туле состоятся игры школьной баскетбольной лиги
Полуфинал пройдет 14 февраля, а финал — 17 февраля.
В Туле пройдут игры школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Полуфинал состоится 14 февраля, а финал — 17 февраля.
Расписание полуфинала (спортивный зал «Юность» — ул. Демидовская, 56-а)
- 9.15 — жеребьёвка
- 10.00 — первая игра по итогам жеребьевки (юноши)
- 11.15 — вторая игра МБОУ «ЦО №34» — МБОУ «ЦО №46» Ленинский район (девушки)
- 12.30 — третья игра по итогам жеребьевки (юноши)
- 13.45 — четвертая игра «Плавская СОШ №1» — МБОУ-ЛИЦЕЙ №2 (девушки)
Расписание финала (
- 12.00 — матч за 3-4 место среди девушек
- 13.30 — матч за 3-4 место среди юношей
- 15.00 — матч за 1-2 место среди девушек
- 16.40 — матч за 1-2 место среди юношей
- 18.20 — церемония награждения
Приходите поддержать баскетболистов!
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