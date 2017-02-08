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В Туле состоятся игры школьной баскетбольной лиги
Фото из архива Myslo.

В Туле состоятся игры школьной баскетбольной лиги

Полуфинал пройдет 14 февраля, а финал — 17 февраля.

В Туле пройдут игры школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Полуфинал состоится 14 февраля, а финал — 17 февраля.

Расписание полуфинала (спортивный зал «Юность» — ул. Демидовская, 56-а)

  • 9.15 — жеребьёвка
  • 10.00 — первая игра по итогам жеребьевки (юноши)
  • 11.15 — вторая игра МБОУ «ЦО №34» — МБОУ «ЦО №46» Ленинский район (девушки)
  • 12.30 — третья игра по итогам жеребьевки (юноши)
  • 13.45 — четвертая игра «Плавская СОШ №1» — МБОУ-ЛИЦЕЙ №2 (девушки)

Расписание финала (СК «Новое поколение»)

  • 12.00 — матч за 3-4 место среди девушек
  • 13.30 — матч за 3-4 место среди юношей
  • 15.00 — матч за 1-2 место среди девушек
  • 16.40 — матч за 1-2 место среди юношей
  • 18.20 — церемония награждения

Приходите поддержать баскетболистов!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:50 +3
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