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На аэродроме в Мясново пройдут «Тульские улетные гонки»
Фото из архива Myslo.

На аэродроме в Мясново пройдут «Тульские улетные гонки»

21 января приглашаются все желающие!

21 января на аэродроме в Мясново пройдут «Тульские улетные гонки». Торжественное открытие состоится в 13.00.

В программе:

  • кольцевая автомобильная гонка (регистрация до 10.00, начало в 11.00),
  • показательные полеты сверхлегкой авиации,
  • показательные выступления парашютистов,
  • показательные выступления авиамоделистов,
  • городские соревнования среди допризывной молодежи по пейнтболу,
  • показательные выступления военно-патриотического клуба «Омба»,
  • катание на собачьих упряжках «Хаски-блюз».

Вход для зрителей бесплатный.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:03 +4
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