Фото из архива Myslo.
На аэродроме в Мясново пройдут «Тульские улетные гонки»
21 января приглашаются все желающие!
21 января на аэродроме в Мясново пройдут «Тульские улетные гонки». Торжественное открытие состоится в 13.00.
В программе:
- кольцевая автомобильная гонка (регистрация до 10.00, начало в 11.00),
- показательные полеты сверхлегкой авиации,
- показательные выступления парашютистов,
- показательные выступления авиамоделистов,
- городские соревнования среди допризывной молодежи по пейнтболу,
- показательные выступления военно-патриотического клуба «Омба»,
- катание на собачьих упряжках «Хаски-блюз».
Вход для зрителей бесплатный.
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