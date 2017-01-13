Фото из архива Myslo.

21 января приглашаются все желающие!

21 января на аэродроме в Мясново пройдут «Тульские улетные гонки». Торжественное открытие состоится в 13.00.

В программе:

кольцевая автомобильная гонка (регистрация до 10.00, начало в 11.00),

показательные полеты сверхлегкой авиации,

показательные выступления парашютистов,

показательные выступления авиамоделистов,

городские соревнования среди допризывной молодежи по пейнтболу,

показательные выступления военно-патриотического клуба «Омба»,

катание на собачьих упряжках «Хаски-блюз».

Вход для зрителей бесплатный.