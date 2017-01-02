В Туле при пожаре погиб пенсионер

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

60-летний мужчина был хозяином дома. Причина пожара пока не установлена.

1 января 2017 года в 07.50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу Тула, поселок Октябрьский, 12 проезд.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-2, один расчет ПСЧ-3, СПСЧ, ОП ПСЧ-2 и ПЧС-19. Они прибыли на место происшествия, в 08.00, пожар был потушен через семь минут.

В результате происшествия погиб 60-летний мужчина, хозяин дома. В малой комнате сгорела мебель, в большой комнате обгорели стены и потолок. Сгорела кровля по всей площади.

От МЧС России для тушения пожара было привлечено 21 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.