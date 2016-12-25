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Суд: Тульский кинопродюсер Михаил Канаев получил год за драку

Суд: Тульский кинопродюсер Михаил Канаев получил год за драку

Дело тянулось с прошлого года, точку в нем суд поставил совсем недавно.

Конфликт произошел между двумя довольно известными в Туле персонами — Михаилом Канаевым и Николаем Губенковым.

Михаил Канаев — продюсер и организатор тульского кинофестиваля «ШОРТЫ».

 

 

Николай Губенков — известный тульский каскадер, постановщик трюков, сценарист и писатель

 

 

Персоны в Туле довольно известные. И долгое время их связывали хорошие профессиональные и дружеские отношения. Но потом что-то случилось, между мужчинами будто кошка пробежала. Не станем судить о том, что произошло, пусть это останется между ними.

Так или иначе, но 12 августа прошлого года конфликт перешел в активную фазу. В баре-ресторане «Стечкин» в тот день проходила презентация молодых кинематографистов. Было много приглашенных людей, среди гостей и участников мероприятия были и Канаев с Губенковым.

С чего начался конфликт, неизвестно. В приговоре суда официально звучит лишь протокольный штамп «на почве личных неприязненных отношений». Кто-то кому-то сказал нечто нелицеприятное. Слово за слово, ссора перешла на улицу, прямо перед входом в комплекс Ликерка Лофт.  Свидетелей было предостаточно.

Из приговора суда:

Реализуя свои преступные намерения, Канаев ... умышленно нанес Губенкову несколько ударов кулаками по лицу и голове, чем причинил ему сильную физическую боль, ... затем - множественные удары в область живота и паха. Губенков в целях защиты выставил вперед руки.

Еще один удар Канаев нанес ему удар по руке, отбив мизинец и большой палец руки. От полученных ударов Губенков упал на асфальт. Канаев продолжил избиение уже лежащего Николая.

Почему же каскадер, физически довольно крепкий мужчина, не мог дать сдачи? Николай Губенков:

– Я старался только уворачиваться от его ударов, кругом камеры, свидетели... И вообще, зачем мне все это?!

Канаев причинил Губенкову телесные повреждения: подкожный разрыв сухожилия на мизинце правой руки (эксперты назвали это вредом здоровью средней тяжести), растяжение связок на левой руке (легкий вред здоровью), кровоподтек на лице.

 

В суде Михаил Канаев виновным себя не признал. Обе стороны давали показания, которые противоречили друг другу, пришлось даже проводить очную ставку.

Суд квалифицировал действия Михаила Канаева по ч. 1 ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

А поскольку Михаил Канаев совершил преступление впервые, положительно характеризуется, а отягчающих вину обстоятельств нет, суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, установив подсудимому следующие ограничения:

  • не выезжать за пределы территории города без согласия надзорного госоргана,
  • не изменять место жительства без согласия этого госоргана.

На осужденного возложена обязанность отмечаться в надзорном органе раз в месяц. Приговор вступил в силу.

сегодня, в 15:13 0
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