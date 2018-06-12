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В Пролетарском районе найден персидский кот

В Пролетарском районе найден персидский кот

В Пролетарском районе в подъезде найден персидский кот, мальчик, с красивым бежево-коричневым окрасом. Возраст - около 5 лет.
 

Кот осмотрен ветеринаром, пролечен, сейчас полностью здоров, чист, острижен «под льва», обработан от паразитов. В лоток ходит без промаха. Ест сухой и влажный корм. Характер независимый, ласку любит, но не навязывается.

Ищем старых хозяев или добрые ответственные руки
для этого мальчика!
 

Звоните по тел. 8 (905) 111−07−17 (Екатерина).

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 14:14 +6
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