Пропал спаниель. Нашедшим - вознаграждение!

Пропал кобель английского кокер- спаниеля (метис) в Пролетарском районе города Тулы, рядом с торговым центром «Демидовский» 11. 01. 2017 года.

Его видели рядом с НПО Тулачермет 13. 01. 2017 года.

А 25. 01. 2017 видели возле монастыря во дворе по ул. Калинина.

Возраст 6 лет. Окрас черный, цвет глаз-карий. Кличка-Барри.

Стриженый весь (короткая шерсть по всему телу, включая уши), хвост купирован, под левой лопаткой след от прививки в виде маленького бугорка (при поглаживании по спине сразу прощупывается). Надет ошейник кожаный тёмно-коричневого цвета.

Просим помочь найти собаку, ребенок скучает!

8 (910) 162-74-21, Лена.