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Пропал спаниель. Нашедшим - вознаграждение!

Пропал спаниель. Нашедшим - вознаграждение!

Пропал кобель английского кокер- спаниеля (метис) в Пролетарском районе города Тулы, рядом с торговым центром «Демидовский» 11. 01. 2017 года.
Его видели рядом с НПО Тулачермет 13. 01. 2017 года.
А 25. 01. 2017 видели возле монастыря во дворе по ул. Калинина.

Возраст 6 лет. Окрас черный, цвет глаз-карий. Кличка-Барри.
Стриженый весь (короткая шерсть по всему телу, включая уши), хвост купирован, под левой лопаткой след от прививки в виде маленького бугорка (при поглаживании по спине сразу прощупывается). Надет ошейник кожаный тёмно-коричневого цвета.

Просим помочь найти собаку, ребенок скучает! 

8 (910) 162-74-21, Лена.

Нашедшему — вознаграждение!

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 09:51 +1
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