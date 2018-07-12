12 июля: Котята, ногти и президентский рэп

Доброе утро!

Ну что, смотрели вчера второй полуфинал ЧМ? Как вам результат? За кого будете болеть в финале? В конце блога - опрос! ;)

Синоптики обещают нам приятный летний денек! Ттт через левое плечо, чтоб не сглазить:

Начнем день с милоты.

В Новосибирском зоопарке в мае родились котята манула. Ну днях они стали выходить на прогулки, и их впервые удалось сфотографировать! Смотрите, какое чудо - так и хочется затискать:

Давно мы о рекордах не писали... И сегодня не будем. Но затронем "околорекордную" тему.

Обладатель самых длинных ногтей в мире на одной руке Шридхар Чиллал решился срезать их после 66-ти лет отращивания — ролик вышел на официальном канале «Книги рекордов Гиннесса». Общая длина ногтей на левой руке 84-летнего рекордсмена составляла 909.6 сантиметров.

Какое же это должно быть облегчение!

Новости!

Смекалочка, которая не помогла. Жительница Кубани задолжала банку 117 млн рублей. И, чтобы скрыться от судебных приставов, решила изменить внешность: перекрасила волосы и похудела. Конечно, она максимально усложнила задачу сотрудникам УФССП, которые приехали ее ловить на вокзал - у них появилась информация, что должница приобрела билет на поезд Краснодар - Омск. Но себя не спасла: "Узнать должницу в толпе отъезжающих пассажиров оказалось непросто. По сравнению с имеющейся ориентировкой женщина заметно похудела и изменила цвет волос. Убедиться в том, что проходящая на перрон гражданка и есть разыскиваемая неплательщица судебным приставам помогла проверка документов сотрудниками полиции", - говорится в пресс-релизе службы. Картинка от "Лентача" к этой новости бесподобна:

Японская компания-аналог нашего РЖД потратит два года на то, чтобы ускорить на 1 минуту поезд от станции Уэно до станции Омия. Да, всего на 60 секунд! Расстояние между станциями можно будет преодолеть за 29 минут вместо нынешнего получаса. Для этого инженерам придётся установить вокруг путей особые звукопоглощающие панели, потому что поезд, который едет со скоростью 130 км/ч вместо 110 км/ч шумит намного сильнее, что вызывает недовольство местных жителей. В компании уверяют, что эта минута критическая и поможет в дальнейшем серьезно увеличить пассажиропоток. Когда время реально на вес золота!

И милая история из Хорватии, которая накануне прорвалась в полуфинал ЧМ-2018, обыграв англичан со счетом 2:1. Члены пожарной службы Загреба накануне этого матча призвали горожан соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы они смогли спокойно посмотреть игру. Сообщение об этом пожарные разместили на своей странице в фейсбуке. К просьбе быть осторожнее с пиротехническими изделиями пожарные прикрепили видеозапись, на которой видно, что они смотрят матч Россия — Хорватия, но из-за тревоги, которая звучит во время послематчевых пенальти, за несколько секунд собираются и выезжают на вызов, так и не увидев победу своей команды. Интересно, чтобы спокойно посмотреть матч финала, они вообще эту пожарную тревогу выключат нафик на два (а то и три) часа?..)

Музыкальная пауза.

Видео, которое взорвало YouTube. Президент Туркменистана Гурбангула Бердымухамедов на отпуске зачитал рэп вместе со своим 16-летним внуком. Рэп про Туркменистан, естественно:

"Как прекрасна «Аваза». Волны и птицы Каспия поют в унисон. Жизнь на Родине так прекрасна",

- поет (?) президент.

Красоты этому дню! Срочно!

Ученые сняли на видео формирование шестикилометрового айсберга, отколовшегося от гренландского ледника Хельхейм. Получился вот такой захватывающий таймлапс (весь процесс на самом деле занял 30 минут):

Бразильский художник Габриэль Нарделли Араухо берёт известных героев из классических картин и удачно вписывает их в современный мир. Причем в последние дни он явно путешествует по России: в галерее - несколько его работ из Москвы и Санкт-Петербурга!

Еще больше картин со всех уголков мира - в инстаграме @the_canvasproject.

Опрос

За кого будете болеть в финале Чемпионата мира по футболу-2018?