23 марта: Ла-Ла Пёс, которого мы немного боимся

Всем привет! Четверг... А хотелось бы июль!

Милота дня. Жительница Новой Зеландии Фрэнсис Ратнер построила для своего шестимесячного кота по кличке Принц Пичблоссом настоящий замок из картонных коробок! Казалось бы - вот он, кошачий рай... Но кот не разделяет эту точку зрения. «Он полностью игнорирует замок», — рассказала Ратнер. По ее словам, кот залез внутрь ровно на десять минут, и с тех пор не подходит к нему. Девушка не расстраивается, ведь ее питомец — Принц, а принцам простительно быть привередливыми.

Экстрим, чтобы проснуться. Предлагаем вам посмотреть видеоролик о путешествии по "дороге смерти". Речь идет о дороге вдоль горного хребта, из города Шимла в северной Индии в гималайскую долину Панги. Даже когда смотришь видеоролик поездки, начинают потеть ладони. Страшно представить, какие чувства испытывает человек за рулём автомобиля!

Хорошие новости!

Жительница китайской провинции Чжэцзян по имени Чжан Цзяньфэн выкупила рекламу в 900 такси, чтобы сделать предложение своему молодому человеку. Девушка потратила более 10 тысяч юаней (83 тысячи рублей), чтобы ее предложение показывалось в течение двух часов на световых табло, расположенных на крышах автомобилей. «Чжан Цзянь Фэн, я хочу выйти замуж за тебя, отважишься ли ты жениться на мне?», — гласило сообщение на табло. По данным китайских изданий, молодой человек согласился на предложение.

Компания Nimuno разработала «LEGO-скотч» — это эластичная лента Nimuno Loops, которая представляет собой два ряда «пупырышков LEGO», которые приклеены на двухсторонюю клейкую ленту. Nimuno Loops можно сгибать, растягивать и резать, а липкая основа позволяет использовать ленту как основу для строительства на вертикальных поверхностях, а также превращать любые предметы в LEGO-совместимые. Теперь конструкции из LEGO можно строить прямо на стенах! Судя по описанию на Indiegogo, разработчики планируют сделать ленту многоразовой. В рамках кампании для приобретения доступны разные наборы метровых рулонов разного цвета. Для приобретения пары рулонов красной ленты, например, на старте кампании необходимо было пожертвовать восемь долларов, а набор из шести рулонов разных цветов обойдется в 36 долларов. Представители Nimuno обещают доставку готовых изделий летом 2017 года.

Бывший инженер NASA, а ныне блогер Марк Робер создал автоматическую мишень для дартса, которая отслеживает движения дротика и не позволяет игроку промахнуться. На создание изобретения у Робера и его команды разработчиков ушло три года. Система включает компьютер с шестью камерами слежения за движением игроков, а также дротики, оснащённые инфракрасными отражателями. До момента попадания дротика в цель система способна множество раз скорректировать вычисления. По словам разработчика, прогнозирование занимает всего 0,2 секунды. Разумеется, дротик должен лететь хотя бы приблизительно в направлении мишени.

Музыкальная пауза. Сегодня послушаем La La Dog - ролик с его участием стал невероятно популярен в последнее время. Итак, зловещее ля-ля-ля:

А между прочим, La La Dog живет в России, в Белгороде. Собаку зовут Момо, это девочка. Очень злая девочка!

"Есть похожие ролики в интернете с такими собаками, решил тоже попробовать. Результат налицо. Рычит, потому ей это не особо нравится, но терпит. Наверное, ей даже немного по кайфу, иначе укусила бы", - рассказывает Александр, хозяин La La Dog.

За два месяца, что ролик распространялся по социальным сетям, он получил огромное количество пародий. У Александра любимый ролик — сборная солянка из звуков, издаваемых и другими животными, под песню «Du Hast» группы Rammstein. Здесь Момо стала настоящей звездой:

Продолжаем с музыкой! Новость, которую просто нельзя обойти стороной. Вышел первый сингл «Big Boys» с последнего (посмертного) альбома Чака Берри. Релиз пластинки под названием «Chuck» состоится 16 июня, она уже доступна для предзаказа в iTunes.

Добавляем жизни красок! В галерее - фотошоп-развлечения Пауля Айса — 19-летний студент-архитектора из Берлина. Айс говорит, что ему надоело смотреть на скучные серые берлинские многоэтажки, поэтому он решил их раскрасить (пока только в Photoshop). Эх, это он еще в России не был!..