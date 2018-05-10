10 мая: Капризный Гослинг, шоколадная дорога и арбузный рекорд

Доброе утро! Второй "понедельник" на этой неделе. Одно радует: уже завтра будет пятница! Вот бы так всегда...)

Сегодня-завтра будет немного прохладнее, ближе к обычным для мая температурам. Дождей синоптики не обещают!

Раз уж мы о погоде... Во время прогноза погоды в эфире телеканала Манчестера (США, штат Нью-Гэмпшир) речь ведущего прервал неожиданный (но очень милый!) гость:

Рекорд дня. Как чаще всего и бывает, бессмысленный и беспощадный...

Пакистанец Рашид Назим установил новый мировой рекорд, разбив головой 51 арбуз за одну минуту:

Поздравляем "железного человека"!

Новости!

В Польше появилась шоколадная дорога! Правда, случайно: вчера на трассе между Варшавой и Познанью из-за ДТП перевернулась фура, которая перевозила 12 тонн жидкого шоколада. Шоколад растекся на 9 км, дорога оказалась полностью заблокирована в обе стороны. Убрать шоколад стало непростой задачей: всё слиплось он быстро затвердевает, поэтому асфальт постоянно поливали тёплой водой. Эх, надо было привезти на место ЧП пару автобусов сладкоежек - быстренько бы помогли с уборкой!.. Водитель перевернувшейся фуры в результате аварии был травмирован. Насколько нам известно, его жизни ничего не угрожает.

В Краснодаре 23-летний вор обмазал лицо зеленкой перед совершением кражи, чтобы его не узнала полиция. Как вы понимаете, затея полностью провалилась (хм, интересно даже, почему). "Маску" уже задержали и привлекли к административной ответственности по статье 7.27 КоАП (мелкое хищение). Похищенную сумочку вернули пострадавшей.

PornHub выпустил носки с лицами порнозвёзд — «для ваших ног и рук»! На них изображены Аса Акира, Мэдисон Айви и Джонни Синс. Купить две пары носков можно за $18 (Аса+Мэдисон, Аса+Джонни, Мэдисон+Джонни). По словам вице-президента Pornhub Кори Прайса, носки подойдут спортсменам, модникам и самовлюбленным. Наглядный пример использования последнего достижения чулочного производства можно посмотреть в видео (если вы и так еще не догадались):

Музыкальная пауза.

На днях британцы назвали лучшую песню в мире. И это трек Perfect Эда Ширана. Так решили 30 000 слушателей радиостанции Smooth Radio, которым предложили составить список из 500 лучших песен.

Кстати, у Эда Ширана в этом рейтинге оказались еще три хита. Но все-таки ему пока не удалось стать самым популярным исполнителем в этом списке. Здесь лидирует Джордж Майкл. Сразу 20 его песен разместились в этом рейтинге. Кстати, в прошлом году его песня Careless Whisper занимала первую строчку.

Также слушатели отдали свои голоса ABBA, Элтон, Джон, Уитни Хьюстон и Адель.

К завтраку.

Наткнулись тут на довольно старую подборку видео, на которых Райан Гослинг (актер такой голливудский, если что - "Ла-Ла-Лэнд", "Бегущий по лезвию 2049", "Дневник памяти") отказывается есть хлопья. Ох и заморочился кто-то:

В галерее продолжим тему "к завтраку": котики, которые идеально вписаны в еду! Вот есть же у людей фантазия: