14 ноября: поезд с качалкой и путешествующая рыба

Доброе утро! За окном дождливо и пасмурно, так не хочется выбираться из-под теплого одеяла. Такая погода продержится весь день:

А теперь - к позитивным новостям!

Пока мы тут сидим, пенсионер из США отправился путешествовать по миру с плюшевой рыбой.

Том Чапман из США проехал всю Новую Зеландию с игрушечной рыбой. По словам американца, игрушка помогает ему найти общий язык с окружающими.

По рассказу 62-летнего калифорнийца, он побывал в этой стране более 60 раз и объехал ее вдоль и поперек. В первый раз Том приезжал еще в 1979 году в составе хеви-метал-группы. Но на этот раз его путешествие особенное: американец прибыл вместе со своей игрушкой — плюшевой рыбкой Дори из мультфильма «В поисках Немо».

До этого он посетил вместе с ней все штаты Америки, но за границу Дори выехала впервые.

Как только Том вышел на пенсию, он начал путешествовать с игрушкой. У него нет ни жены, ни детей.

Disney и Pixar показали реальные локации из своих мультфильмов. Многие места из мультиков оказались вдохновлены настоящими достопримечательностями со всего мира.

Студия Disney показала, чем вдохновлялись аниматоры при создании локаций для мультфильмов «Вверх», «Тачки», «Головоломка» и других. Например, прообразом «Университета монстров» стали сразу несколько реальных учебных заведений: Гарвард, Массачусетский технологический университет и Университет Беркли.

Во многих случаях, съёмочной группе приходилось собирать материал о ландшафтах для мультфильмов «в поле»: они выезжали к конкретному месту, чтобы точнее его воспроизвести.

Так, для создания Райского водопада в «Вверх» фильммейкеры отправились в Венесуэлу. Художник-постановщик картины Рики Ньерва (Ricky Nierva) рассказал, что эта исследовательская поездка была одним из лучших моментов в его карьере.

А чтобы лучше передать драматические обрывы, яркие пейзажи и окружающую среду в «Храброй сердцем», сотрудники Pixar несколько раз съездили в Шотландию.

Календарь Pirelli выпустил календарь на 2018 год с фотографиями только темнокожих моделей. В новом календаре появились не только женщины, но и мужчины.

На страницах календаря появились актрисы Вупи Голдберг, Люпита Нионго, Адвоа Абоах, модели Зои Бедо, Наоми Кэмпбелл, Даки Тот, которой достался образ Алисы, и модель-альбинос Тандо Хопа. В образах героев из сказки также снялись рэпер Пи Дидди, актёр Джимон Хонсу и травести-исполнитель Ру Пол. Снимки для календаря Pirelli-2018 делал британский фотограф Тим Уолкер (Tim Walker).

Календарь компании Pirelli издаётся ежегодно с 1964 года, он распространяется ограниченным тиражом среди друзей и партнёров компании.

Немецкий концерн Deutsche Bahn, принадлежащий государству, показал концепт поезда «Idea Train», который призван заменить самоуправляемые автомобили в будущем.

Двухэтажные вагоны предназначены для нескольких целей: в некоторых установлены тренажёры и беговые дорожки, в других — игровые консоли, вращающиеся кресла и широкоформатные телевизоры. Также предусмотрены изолированные пространства для сна или деловых переговоров с шумоподавлением и планшетами, встроенными в столы.

По планам Deutsche Bahn, комфортабельные поезда смогут составить конкуренцию автономным автомобилям в будущем. Авторы считают, что беспилотные машины позволят пассажирам заниматься другими делами, поэтому они хотели бы привлечь их повышенным комфортом.

К 2019 году «Idea Train» пройдёт испытания безопасности и, согласно задумке, сможет курсировать между Мюнхеном и общиной Зимбах-ам-Инн в Баварии.

Прекрасного дня, туляки!