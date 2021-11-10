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Утро в Туле
10 ноября: запрет звонков в нерабочее время и байкальский супермаркет мусора

10 ноября: запрет звонков в нерабочее время и байкальский супермаркет мусора

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

 

Ясно, что ничего не ясно. Утром в Туле безоблачная погода, а днем и вечером уже облачно, а температура воздуха сохранится в пределах 0 градусов.

 

Парламент Португалии одобрил поправки в трудовое законодательство об удаленной работе, согласно которому начальству запрещается звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на правящую Социалистическую партию страны.

За нарушение закона работодатель может получить штраф. Однако распространяется запрет только на компании, в которых трудится более 10 человек.

Власти также обязали предприятия помогать оплачивать расходы на электричество и интернет сотрудников, работающих из дома. Теперь этот пункт необходимо вносить в категорию «бизнес-расходов». Для борьбы с одиночеством работодатель должен организовывать личные встречи с подчиненными не реже одного раза в два месяца.

В измененный закон включили возможность работать удаленно без необходимости заранее договариваться об этом с начальством. Претендовать на это могут родители детей до восьми лет.

«Пандемия ускорила необходимость регулирования новых правил работы. Удаленная работа может стать переломным моментом для государства, если мы извлечем для себя выгоду и уменьшим ее недостатки», — заявила министр труда Португалии Ана Мендес Годиньо.

А как вы относитесь к общению в нерабочее время?

 

Сегодня слушаем ABBA «When You Dance With Me».

 

Иркутская экологическая общественная организация «Мой Байкал» и агентство SLD открыли на Байкале супермаркет собранного на побережье мусора. Об этом Esquire сообщили сами общественники.

В онлайн-магазине представлены такие товары, как выброшенные зубные щетки, пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки из-под сигарет, консервные банки, подгузники и многое другое.

Цены каждого из предметов были рассчитаны на основе ущерба, который они наносят окружающей среде. Так, пакет-маечка стоит 300 рублей, а две использованные батарейки — 10,5 тысячи. Вырученные средства направят активистам, занимающимся очисткой Байкала от мусора.

Целью проекта его авторы называют попытку донести до общества значимость мусорной проблемы на озере, а также включить в ее решение людей со всей России. Общественники также считают, что их супермаркет поможет повысить уровень осведомленности россиян об экологии.

 

Капибары — самые большие из современных грызунов и выглядят как ну очень хорошо покушавшие морские свинки. Несмотря на то, что это дикие животные, они спокойно относятся к людям и другим зверям. Наверняка вы видели фотографии капибар, которые обнимаются с людьми и позволяют котятам попрыгать по себе. Такие снимки максимально понятно описывают характер этих животных — невозмутимый и даже немного флегматичный. Если вам как раз не хватало немного спокойствия в пушистом обличье, то вы точно попали по адресу.

Хорошего дня и медитативного настроения!

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