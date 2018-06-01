1 июня: Лето - это хорошо!

Доброе утро, друзья! С первым днем лета!)))

Чем займемся в первый летний уик-энд? Вариантов масса, глаза разбегаются! Подробнее обо всем - в нашем специальном обзоре:

Коротко о погоде.

Первый день лета будет совсем не похож на лето... Придется одеваться теплее:

Куча шутеечек по поводу официального открытия купального сезона в такую погоду. Ну что, кто готов рискнуть?

Но уже завтра погода более-менее наладится!

Чтобы наше начало лета показалось вам еще лучше, расскажем вот что: за несколько часов до наступления 1 июня в Сыктывкаре выпал снег! Вот где жесть-то:

Что может быть лучше, чем начать пятницу, первый день лета к тому же, с мультика? Вышла новая серия Simon's Cat - про нашего любимого котика и противную ворону. Маленький тизер: кот победил.=)

Капелька добра, неравнодушия и взаимовыручки.

В Лондоне водитель автобуса спас пешехода от наезда мотоциклиста. Реакция обоих водителей бесценна:

Новости!

К Чемпионату мира по футболу компания "Святой источник" выпустила воду в бутылках в виде футбольных мячей. Казалось бы - супер, отлично придумали, но есть один нюанс. Из-за своей формы бутылки работают как лупа и при ярком солнце могут поджечь рядом стоящие объекты. Для этого достаточно одной минуты - смотрите видео! В компании отметили, что гарантируют его качество и безопасность при соблюдении рекомендуемых условий хранения, подчеркнув, что на каждой этикетке указано, что хранить воду необходимо в затемненном помещении.

В Барановическом лицее №1 в Белоруссии на последнем звонке вместо первоклассницы, сидящей на плече у выпускника, использовали дрона! Выпускники обмельчали Первоклассницы миниатюрной не нашлось Причины такого перфоманса неизвестны. Кстати, дрона запустил не выпускник, а директор лицея. Как вам такой поворот?

А тем временем в Китае можно развестись, просто нажав на специальную кнопку в мессенджере! Такая функция появилась в WeChat. Пока подать заявление на расторжение брака таким способом можно только в провинции Гуандун. Для подачи заявления необходимо зайти в раздел личных данных и выбрать специальную графу. После этого будет необходимо ввести личные данные людей, которые планируют развестись. Впрочем, для окончательной регистрации развода паре все-таки будет необходимо обратиться к специалисту по семейным делам, встречу с которым можно назначить через мессенджер. Короче, в Китае мессенджер используется примерно как наши "Госуслуги". Удобно!

Музыкальная пауза!

Новинка от Maroon 5! Вместе с певицей Карди Би ребята выпустили клип на песню «Girls Like You». В нем снялись актрисы Галь Гадот, Милли Бобби Браун, Дженнифер Лопес, певицы Рита Ора и Камила Кабельо, телеведущая Эллен Дедженерес, комик Сара Сильверман, модель Эшли Грэм и другие женщины. Героини клипа появляются за спиной солиста Maroon 5 Адама Левина, стоящего в центре сцены. В конце ролика Левин обнимает свою жену Бехати Принслу и дочь Дасти Роуз:

А теперь много, безумно много красоты!

Канал BBC Earth выложил на ютьюбе серию 10-часовых видео со съемками океана и его обитателей. Каждый ролик посвящен своей части океана: открытому морю, прибрежным водам, поверхности океана и коралловым рифам. У видео нет ни музыкального сопровождения, ни комментариев — только шум воды и крики животных.

Каждый ролик посвящён своей теме:

Открытое море

Прибрежные воды

Поверхность океана

Коралловый риф

Ну вот, только первый день лета, а мы уже как на море побывали.

Спасибо, BBC Earth!

С 25 мая в Питере, в Петропавловской крепости, стартовал Фестиваль песчаных скульптур, который продолжит свою работу до 9 сентября. "Аперитив" в галерее, а за "основным блюдом" отправляйтесь в северную столицу!