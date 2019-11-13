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Утро в Туле
13 ноября: на бедре себе напиши, чтобы не забыть

13 ноября: на бедре себе напиши, чтобы не забыть

Доброе утро! К середине ноября становится все труднее и труднее просыпаться, ведь на улице в 6 утра еще темно. В таком случае поможет что-то необычное и может даже шокирующее. Ловите бабочек в ноябре!

 

За окном сегодня слегка морозно, зато солнечно.

 

Начнем утро с волшебства. Один из жителей Канады так обрадовался, что в их регион пришла зима, что решил снять необычайной красоты видео. Мужчина продемонстрировал, как прозрачный мыльный пузырь постепенно покрывается ледяными кристаллами.

 

Необычная татуировка привлекла внимание пользователей Сети. Перед поездкой на Бали мужчина сделал себе татуировку со списком развлечений, которыми он регулярно занимается на райском острове.

В список, набитый на левом бедре, вошли такие занятия как секс, фестивали, алкоголь, татуировки. А результатами мужчина регулярно делится в своей Инстаграме.

 

Теперь у поклонников мультфильмов Диснея появилась возможность купить более полутора тысяч редких предметов из коллекции  «Диснейленда». На продажу выставят аниматронных птиц, статую Микки-Мауса и  куклу из аттракциона «Этот маленький мир», головные уборы актеров, вывести  и пр. Аукцион состоится 7-8 декабря.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Димы Билана.

 

В галерее сегодня фото с гигантскими котами из профиля @odnoboko.

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