5 октября: Телефон-спиннер и олли на CR-X

Доброе утро! Не забудьте сегодня поздравить учителей с профессиональным праздником!

Кстати, вопрос. Что там у кого с отоплением? А то говорят, что администрация поет соловьем, а народ (включая и автора сегодняшнего "Утра") мерзнет в своих квартирах...

Начинаем с милоты.

Лабрадор по кличке Боб очень любит Губку Боба:

А теперь немного экстрима. Не, сегодня не будет красивых видео от Ред Булла, сегодня все как никогда сурово и "по-настоящему".

У парня сдохла машина, "Хонда" CR-X. И он решил ее "толкануть". Говорит при этом, что едет на тачке как на скейте. Знаете, что бывает, когда не очень хорошо катаешься на скейте?..

В названии видео говорится, что это был (ха-ха) скейтерский трюк под названием "олли". Это когда скейтбордист и скейтборд поднимаются в воздух без использования рук. Ну что ж, в какой-то степени получилось. Осталось только отточить момент с приземлением!

Теперь горе-скейтбордист, кстати, собирает деньги на ремонт тачки и празднование "своего идиотизма и второго дня рождения". Ему уже пожертвовали 5 долларов. Всего надо 18. Не жадничайте.

Новости!

Вы знали, что существуют СКЛАДНЫЕ гитары?! О_о Их производит компания Voyage-Air Guitar. Как понятно из названия фирмы, такие гитары как нельзя лучше подходят для путешественников - сложил в прочном кофре и не переживаешь, что поломают в багажном отсеке самолета. А еще такую сложенную пополам гитару удобно носить за спиной - компактная, как рюкзак! Voyage-Air Guitar производит как акустические, так и электрогитары. Смотрите, как здорово:

В Китае изобрели телефон-спиннер. Гаджет крошечного размера, у него очень простая техническая начинка и четыре цвета на ваш выбор (золотистый, синий, розовый и черный). Выглядит он очень странно, но с помощью него можно позвонить и отправить смс. На этом все. А, стоп! Его еще можно крутить. Стоит такая прелесть всего около 20 долларов.

А в Ростове "изобрели" новый вид лепнины. Расскажем по порядку. К ЧМ по футболу-2018 власти решили отремонтировать фасад здания дореволюционной постройки. По итогам проведения работ неравнодушные граждане, активисты движения "МойФасад", расценили эту "реставрацию" как порчу исторического здания. Бригада, которая его ремонтировала, смогла удивить знатоков оригинальным подходом к воссозданию утраченных элементов декора - лепнины в виде цветов под крышей здания. После ремонта некоторые цветы приобрели странную форму, совсем непохожую на оригинал. Присмотрелись: оказывается, источником вдохновения для рабочих послужила обычная пластиковая бутылка в 1,5 литра. Форма донышка при "сравнительном анализе" совпала с обновленными элементами декора! Ох уж эти умелые ручки.

Музыкальная пауза! Сегодня музыка + современные технологии.

Ирландская группа The Academic провела прямую трансляцию на Фейсбуке, во время которой представила необычную версию своей песни «Bear Claws». Музыканты использовали задержку во времени между записью видео и его появлением на Facebook Live, чтобы закольцевать фрагменты трека. Во время каждого отрезка группа записывала отдельный инструмент или часть вокала. Через несколько секунд эта часть появлялась на экране с трансляцией позади них, а музыканты играли уже следующий фрагмент. С каждой «петлёй» песня становилась всё сложнее, а на экране в итоге образовался «бесконечный тоннель».

Короче, тема очень запаренная для утра. Объяснить сложно. Просто смотрите:

Немного красоты в этот хмурый четверг.

Появилось первое видео в формате 360 из открытого космоса. Можно двигать изображение в разные стороны и рассматривать, что там такое делают космонавты:

В галерее - крутые косплеи диснеевских персонажей. Вдохновляемся - скоро Хэллоуин!;)