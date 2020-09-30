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Утро в Туле
30 сентября: кот-фотомодель и пес-манипулятор

30 сентября: кот-фотомодель и пес-манипулятор

Доброе утро! Наливаем себе чашечку горячего крепкого кофе и начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

 

Погодка шепчет. Сегодня в Туле стоит малооблачная погода. А температура воздуха днем прогреется аж до +21 градуса. Бабье лето продолжается.

 

Китайская студентка, которая сейчас живет в Австралии, оставила кота одного дома, а потом обнаружила сотню селфи питомца. Фотографии получились такими очаровательными, что стали вирусными в соцсетях.

Девушка — хозяйка двух котов, один которых белый, а второй — темно-полосатый, отмечает Daily Mail. Однажды она нашла на экране своего айпада белую шерсть и поняла, что ее семимесячный котенок Эр Ню неравнодушен к гаджетам.

Китаянка даже не догадывалась, насколько ее питомец — продвинутый пользователь, пока не оставила котов одних дома. Обнаруженные ею селфи говорят только об одном: у котенка настоящий модельный талант! На снимках Эр Ню выглядит очень довольным. Он позирует, облизывает лапы и даже использует фонарик камеры.

Девушка опубликовала видео со снимками на китайском сервисе Douyin, там оно набрало более 25 тысяч лайков. Теперь снимки обрели популярность и на многих других платформах.

 

Этот римейк дебютного сингла Public Enemy Чак Ди получил как подарок на собственное 60-летие. Тут с ним фристайлят сплошь такие же легенды золотой эры хип-хопа — оставшиеся в живых участники Run-DMC и Beastie Boys. Сегодня слушаем Public Enemy - Public Enemy Number Won.

 

Не можете устоять перед щенячьим взглядом? А представьте, каково хозяину обаятельного лабрадора Тимо из Тайваня! Этот пес обожает купаться в человеческом внимании и терпеть не может, когда его хозяин уходит на работу.

Внимание на завирусившееся в фейсбуке фото и видео Тимо обратил проект Boredpanda. За страницей, посвященной милейшей собаке, следят более 4 тысяч пользователей.

Однажды, когда хозяин лабрадора собирался отправиться на работу, его верный друг вышел на порог дома и целых десять минут «гипнотизировал» мужчину взглядом, после которого невозможно не почувствовать себя виноватым.

В остальное же время Тимо выглядит невероятно счастливым псом. Он явно любит проводить время в компании и играть.

 

Вот какая несправедливость: заводишь кота, чтобы он радовал глаз и душу, а в итоге становишься его рабом. Кормишь, обслуживаешь, а эти сволочи пушистые ещё и смотрят свысока, а могли бы пойти работать, ведь многие из них скрывают от нас свои актёрские таланты. Сейчас мы покажем вам котов, которые проявили себя настоящими королями драмы.

Хорошего дня и отличного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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