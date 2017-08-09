9 августа: Умная солонка, страшный будильник и совершенно жуткая колонка

Доброе утро! Поздоровайтесь со ВСЕМИ, кого встретите сегодня. Смотрите, как все радуются:

Милота дня!

Работники калининградского зоопарка впервые показали детеныша зебры Гранта, который появился на свет несколько дней назад:

Расскажите, вам легко рано вставать по утрам?

Сколько раз за утро вы пользуетесь функцией "отложить звонок будильника"? Или вы и тех счастливчиков, кого "внутренний будильник" подбрасывает над кроватью за 10 минут до звонка настоящего будильника?

Для тех, кому вставать тяжко, есть новый вид будильника. Довольно страшный. Автор способа - автор YouTube-канала 1UpLiving. Он сделал будильник, стягивающий одеяло со спящего. И выглядит страшно, и спать без одеялки будет неприятно...

Судя по следующему видео, конструктора беспокоят крайне забавные и неприятные сны, поэтому будильник для него важен. В ролике также можно детально рассмотреть, как вся эта конструкция работает:

Новости!

Бипан Сингх из Лос-Анджелеса придумал "умную" солонку Smalt, которой можно управлять со смартфона. Теперь обычная солонка умеет не только отмерять соль в нужном объёме, который можно задать через мобильное приложение, но и… воспроизводить музыку и даже освещать кухню! Аудиофайлы можно проигрывать со смартфона через встроенный в солонку Bluetooth-динамик, а цвет светодиодного освещения на корпусе можно выбрать из нескольких вариантов. Используя приложение Smalt, можно отсыпать заданное количество соли, которую солонка насыпает в съёмный лоток у основания. Работает солонка от аккумулятора, которого хватает на 4 часа непрерывного использования. Разработчики пытаются собрать средства на серийное производство Smalt с помощью краудфандинговой кампании. Для первых заказчиков солонка будет стоить 99 долларов, затем она обойдётся уже в 199 долларов. Нафиг надо, да?

Если вы думаете, что "умная" солонка - это доказательство того, что мир уже сошел с ума, то вы ошибаетесь. Это цветочки. А вот и ягодки: самым успешным краудфандинговым проектом июля, собравшим уже более $180 000, стала… говорящая голова Терминатора. Ну, то есть, это 45-сантиметровая колонка-спикер со встроенной видеокамерой (система безопасности/слежения), сабвуфером, возможностью подключаться по Bluetooth и Wi-fi. Называется устройство Terminator T-800 Endoskeleton Smart Speaker & Camera. Смотрите, какой красавчик:

И кое-что более-менее разумное среди всего этого безобразия. Пекинское Народное промышленное конструкторское бюро разработало мобильную велоферму, которая должна помочь решить проблему нехватки пространства для выращивания овощей и зелени в крупных городах. В основе конструкции — стальная рама, закрепленная на паре велосипедов. По ней проложена труба, подведённая к каждому горшку с растением. Насос, прогоняющий воду через всю систему, работает от солнечных панелей. Рама закреплена на двух велосипедах, но везти её при этом может и один пассажир.

Вместо музыкальной паузы - корейское телешоу «Infinite Challenge». Недавно в нем приняли участие два брата-баскетболиста из США - Стеф (вукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обладатель двух титулов самого полезного игрока сезона) и Сет (менее титулованный, но тоже профессиональный баскетболист) Карри.

Организаторы телешоу предложили братьям сыграть в баскетбол (ха-ха!), но выпустили против двоих американцев пятерых корейцев, включая местных комиков, актёров и бывших спортсменов. Когда стало ясно, что численное преимущество вовсе не преимущество, кольцо, в которое должны были забивать корейские игроки, сделали...кхм...пошире. Через несколько минут коррейская команда надела рюкзаки с множеством «рук», похожие на павлиньи хвосты. Ну и в качестве крайней степени "отчаяния" корейцы выпустили на поле огромных ростовых кукол. Но их оказалось несложно "вывести из строя".

В общем, настоящее безумие. То есть надо видеть своими глазами:

«Infinite Challenge» вроде как самое крутое корейское телешоу. В 2005 году в нём участвовала Мария Шарапова, а в 2006 году — Фёдор Емельяненко.

Кстати, о спорте. Сегодня вечером тульский "Арсенал" будет играть с московским "Спартаком". Не забудьте присоединиться к нашей текстовой трансляции!

Компания MegaBots показала гигантского боевого робота Eagle Prime, который будет представлять США на битве машин. Как сообщают создатели, вес робота превышает 12 тонн, а высота — около пяти метров. Из вооружения Eagle Prime имеет огромную клешню и пушку. Первая дуэль между представителями Америки и Японии должна состояться в августе:

В галерее - бразильская бабуля, которая шикарно косплеит диснеевских героев.