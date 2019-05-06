6 мая: день исполнения желаний и премьера новой серии «Игры Престолов»

Доброе утро! Надеемся, вы хорошо отдохнули в первую часть майских праздников и готовы потрудиться еще три денечка.

В ближайшие три дня погода будет совсем летней, днем ожидается до +24. Только в среду синоптики обещают небольшой дождик. А дальше длинные выходные. Красота!

Сегодня вечером не забудьте загадать желание. В ночь на 7 мая на небе можно будет наблюдать пик второго звездопада весны. Лучше всего звездопад будет виден за пару часов до рассвета. Так что, как говориться, кто рано встает…

Кстати о звездах. Nasa показали самое полное изображение Вселенной. На фото, созданном телескопом «Хаббл», изображены 256 тысяч галактик. Изображение удалось собрать из серии снимков, сделанных за 16 лет.

Удивительный факт! Оказывается, существуют татуировки, которые не проявляются на фотографиях. Австралийский фотограф Майкл Бредли доказал это, создав серию снимков в технологии мокро-коллоидной фотографии. На фото изображен представитель племени Майори в Новой Зеландии.

В сети появилась 4 серия «Игр Престолов». Эпизоды новой серии появились в социальных сетях за несколько часов до официальной премьеры. Фрагменты, которые просочились в сеть, показывают смерть ключевых персонажей. Напоминаем, что официальная премьера состоится уже сегодня.

Новости из мира музыки. Мадонна представила свой новый сингл I Rise. Это вторая композиция из будущего альбома Madame X, выход которого запланирован на 14 июня. Новый трек посвящен сексуальным меньшинствам.

В галерее сегодня экзотические фрукты. И да, это все съедобно.