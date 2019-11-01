1 ноября: гаджет для борьбы с депрессией, самый длинный зуб в мире и герои Marvel из тыквы

Доброе утро! Наступила долгожданная пятница и последний месяц осени, а главное – впереди целых три выходных! Вот и первая хорошая новость на сегодня.

В ближайшие четыре дня ожидаем снег и плюсовую температуру, а в День народного единства вообще обещают дождь.

И вновь возвращаемся к теме Хэллоуина. Фанат Marvel вырезал из тыкв почти всех персонажей знаменитых комиксов от Железного Человека до Таноса. Молодой человек делает это ежегодно в преддверии праздника, на всю работу у него уходит от 8 до 20 часов.

Если вы до сих пор ломаете голову, как провести выходные, загляните в традиционный пятничный обзор событий. Вместе с дополнительным выходным на этой неделе запланирована огромная программа. День народного единства, Ночь искусств, Хэллоуин, концерты, вечеринки, бодибилдинг — потребуется маховик времени, чтобы везде успеть. Совсем скоро на портале появится программа «Ночи искусств 2019» и Дня народного единства.

Европейские изобретатели нашли способ побороть деспрессию. Для этого были изготовлены специальные устройства, которые подают в мозг слабые электрические разряды в переднюю часть мозга, ответственную за депрессивные расстройства. Для работы прибора потребуется установить специальную программу на смартфон. Новое устройство получило одобрение медиков и появилось в продаже в Великобритании.

И очередной странный рекорд книги Гиннеса. Немецкому стоматологу удалось удалить самый длинный человеческий зуб в мире. Его длина составила 3,7 см. Пациент обратился к нему за помощью год назад с жалобами на острую зубную боль.

Тогда же врач и обнаружил, что зуб выглядывает на поверхности лишь на четверть. Весь год дантист наблюдал за пациентом и одновременно собирал документы, чтобы зафиксировать новый рекорд.

В качестве музыкальной паузы поностальгируем и посмотрим новый клип Антохи MC.

В галерее сегодня шикарные норвежские коты из профиля @sampycat, которые живут у фотографа Риикки Хедман.