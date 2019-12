25 декабря: пять слов о 2019 годе и необычный урок анатомии

Доброе утро! Ровно семь дней осталось до Нового года, а вы уже нарядили елку? Мало кто знает, что сегодня не толко католическое Рождество, но и День нарядной елки.

Погода сегодня не предвещает ничего нового. На улице все так же серо и грязно.

Рождественская фотография заставила англичанку сбросить вес со 100 до 60 килограммов. Как пишет Lenta.ru все произошло год назад на Рождество, тогда женщина только родила сына. Муж уговорил девушку сделать снимок с ребенком. Когда женщина увидела фотографию, то ужаснулась – на нее смотрел милый ребенок и тучная женщина весом 100кг.

На следующий день женщина решила с этим покончить и отправилась к диетологу. Она начала правильно питаться и каждый раз, когда хотела съесть что-то жирное или сладкое доставала ту самую фотографию. В итоге женщине удалось сбросить 40 кг и этого Рождества она ждет с нетерпением, чтобы сделать множество красивых снимков со своими близкими.

В Твиттере распространился новогодний флешмоб. Пользователи выкладывают посты с хештегом #2019in5words, где рассказывают, как прошел их год. Одно условие – надо уложить рассказ в пять слов. Истории получились интересными.

Фанаты рок-музыки обрадовались, что на сцену вернулась группа My Chemical Romance.

My Chemical Romance is back #2019in5words pic.twitter.com/VDyGUZKfmI

Кое-кто отметил, что в этом году появилось много новых мемов.

It was all about memes.#2019in5words pic.twitter.com/BLnhdyq7dn