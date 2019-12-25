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25 декабря: пять слов о 2019 годе и необычный урок анатомии

25 декабря: пять слов о 2019 годе и необычный урок анатомии

Доброе утро! Ровно семь дней осталось до Нового года, а вы уже нарядили елку? Мало кто знает, что сегодня не толко католическое Рождество, но и День нарядной елки.

 

Погода сегодня не предвещает ничего нового. На улице все так же серо и грязно.

 

Рождественская фотография заставила англичанку сбросить вес со 100 до 60 килограммов. Как пишет Lenta.ru все произошло год назад на Рождество, тогда женщина только родила сына. Муж уговорил девушку сделать снимок с ребенком. Когда женщина увидела фотографию, то ужаснулась – на нее смотрел милый ребенок и тучная женщина весом 100кг.

На следующий день женщина решила с этим покончить и отправилась к диетологу. Она начала правильно питаться и каждый раз, когда хотела съесть что-то жирное или сладкое доставала ту самую фотографию. В итоге женщине удалось сбросить 40 кг и этого Рождества она ждет с нетерпением, чтобы сделать множество красивых снимков со своими близкими.

 

В Твиттере распространился новогодний флешмоб. Пользователи выкладывают посты с хештегом #2019in5words, где рассказывают, как прошел их год. Одно условие – надо уложить рассказ в пять слов. Истории получились интересными.

Фанаты рок-музыки обрадовались, что на сцену вернулась группа My Chemical Romance.

Кое-кто отметил, что в этом году появилось много новых мемов.

Россияне неоднозначно провели этот год.

 

Испанская учительница весьма креативно провела урок анатомии. В качестве наглядного примера она облачилась в специальный костюм, на котором изображены все человеческие мышцы и вены. Костюм был приобретен на сайте AliExpress.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрит рождественский клип группы Manilen.

 

В галерее сегодня спящие щенки из детского сада для собак в Южной Корее.

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