1 октября: «Рассажу!», или Как воспитывают попугаев-матерщинников

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Администрации зоопарка Линкольншира на востоке Великобритании пришлось расселить пятерых африканских серых попугаев из-за их нецензурной брани, пишут Би-би-си и The Guardian.

Попугаи по кличкам Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в зоопарк в августе, их сразу же отправили на карантин. После положенной изоляции птиц перевели в основные вольеры, и тогда выяснилось, что все пятеро умеют материться.

По словам руководителя зоопарка Стива Николса, нецензурной лексике попугаи научились друг от друга на карантине. Поначалу матерящиеся птицы вызывали у сотрудников только смех, но потом пернатые и сами стали практически безостановочно хохотать.

«И пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется, прямо как в каком-то рабочем клубе», — говорит Николс.

Как только птиц выпустили в вольеры и представили публике, они тут же грязно обругали кого-то из посетителей. Те, правда, не жаловались и были только рады.

Тем не менее администрация решила расселить сквернословов и подсадить их к другим собратьям, которые научили бы новичков их естественной манере общения.

Хвала и позор современного британского панка (от которого они старательно открещиваются) — бристольцы Idles на третьей своей пластинке уверенно держат планку по части драйва и ярости, но в целом не удивляют. Зато клип к одному из их новых синглов нарисовал сам Мишель Гондри с братом Оливье. Сегодня слушаем Idles - Model Village.

Больше сотни поклонников саги о Гарри Поттере собрались на платформе шотландского вокзала Драмри, чтобы увидеть знаменитый туристический поезд Jacobite — тот самый, что в фильмах о волшебнике отвозил детей в школу Хогвартс. Фанаты ждали его несколько часов, но увиденное многих только разгневало, сообщает The Daily Mail.

Дело в том, что одновременно с «Хогвартс-экспрессом» к станции подошел обычный пригородный поезд. Локомотив закрыл собой обзор людям, находившимся на одной из сторон платформы.

Иногда для счастья нужно совсем немного: чтобы свет удачно упал на картину, яйца идеально разбились на сковородке или занавеска и плед оказались настолько похожи, что как будто были созданы друг для друга. Если такие мелочи доставляют вам нешуточную радость, то поздравляем — вы перфекционист! Для таких, как вы, мы и приготовили эти фотографии, которые станут настоящим сокровищем для ваших глаз.

Хорошего дня и отличного настроения!