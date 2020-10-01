1 октября: «Рассажу!», или Как воспитывают попугаев-матерщинников
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Администрации зоопарка Линкольншира на востоке Великобритании пришлось расселить пятерых африканских серых попугаев из-за их нецензурной брани, пишут Би-би-си и The Guardian.
Попугаи по кличкам Билли, Эрик, Тайсон, Джейд и Элси попали в зоопарк в августе, их сразу же отправили на карантин. После положенной изоляции птиц перевели в основные вольеры, и тогда выяснилось, что все пятеро умеют материться.
По словам руководителя зоопарка Стива Николса, нецензурной лексике попугаи научились друг от друга на карантине. Поначалу матерящиеся птицы вызывали у сотрудников только смех, но потом пернатые и сами стали практически безостановочно хохотать.
«И пошло: один начинает ругаться, другие хохочут, это заводит его еще больше, потом эстафету перехватывает следующий, и поток брани и смеха льется, прямо как в каком-то рабочем клубе», — говорит Николс.
Как только птиц выпустили в вольеры и представили публике, они тут же грязно обругали кого-то из посетителей. Те, правда, не жаловались и были только рады.
Тем не менее администрация решила расселить сквернословов и подсадить их к другим собратьям, которые научили бы новичков их естественной манере общения.
The famous swearing parrots unveiled.... ?????? #lincswildlifepark #lincolnshirewildlifepark #swearingparrotsОпубликовано Lincolnshire Wildlife Park Вторник, 29 сентября 2020 г.
Хвала и позор современного британского панка (от которого они старательно открещиваются) — бристольцы Idles на третьей своей пластинке уверенно держат планку по части драйва и ярости, но в целом не удивляют. Зато клип к одному из их новых синглов нарисовал сам Мишель Гондри с братом Оливье. Сегодня слушаем Idles - Model Village.
Больше сотни поклонников саги о Гарри Поттере собрались на платформе шотландского вокзала Драмри, чтобы увидеть знаменитый туристический поезд Jacobite — тот самый, что в фильмах о волшебнике отвозил детей в школу Хогвартс. Фанаты ждали его несколько часов, но увиденное многих только разгневало, сообщает The Daily Mail.
Дело в том, что одновременно с «Хогвартс-экспрессом» к станции подошел обычный пригородный поезд. Локомотив закрыл собой обзор людям, находившимся на одной из сторон платформы.
Lass a know waited 2 hours at drum train station to see the Harry Potter train go past tonight and this happened ????.#YaFuckingBastard #HarryPotter pic.twitter.com/tHTWCP9bi4— athersleyredsscots (@athersleyredsSB) September 28, 2020
Harry Potter fans were left disappointed as a commuter train passed through the station at the same time as the steam train which served as the Hogwarts Express ????More here: https://t.co/Kd0UZfHMIr pic.twitter.com/jjlsxaxEJZ— SkyNews (@SkyNews) September 29, 2020
Иногда для счастья нужно совсем немного: чтобы свет удачно упал на картину, яйца идеально разбились на сковородке или занавеска и плед оказались настолько похожи, что как будто были созданы друг для друга. Если такие мелочи доставляют вам нешуточную радость, то поздравляем — вы перфекционист! Для таких, как вы, мы и приготовили эти фотографии, которые станут настоящим сокровищем для ваших глаз.
Хорошего дня и отличного настроения!