26 июля: спасение Байкала актером Ди Каприо, путешествие еды и неприятный сюрприз

Доброе утро! Пока вы мысленно представляете, как рванете вечером из города и рисуете себе самые нескромные планы на вечер, мы подготовили для вас очередную порцию утренних новостей.

Погода на выходных будет чудесная, тепло вернется к нам хоть и ненадолго.

Вернемся к планам. Последние выходные июля — это три дня рока, зрелищные авиаполеты, один день в атмосфере Средневековья, трибьют-шоу Rammstein и Наталья Гулькина. Подробнее - в еженедельном обзоре.

Забавное и немного шокирующее видео недавно появилось в сети. В одном из азиатских ресторанов посетители сняли, как куриная грудка выползла из тарелки.

Интернет - магазин Forever 21 преподнес сюрприз всем, кто заказывал одежду больших размеров. К основному заказу клиенты получили бесплатный диетический батончик. Клиенты не слишком обрадовались «подарку», посчитав такой жест оскорбительным.

В твиттере началось бурное обсуждение и клиенты разделились на два лагеря: одни возмущались подобной дерзости организаторов акции, другие же были уверенны, что любой бесплатный подарок это круто, и хотели, чтобы им тоже присылали бесплатную «еду». Команда магазина все же раскаялась и принесла извинения всем своим клиентам.

Помните стихийный русскоязычный чат на странице в Instagram у Леди Гаги? А теперь российские интернет пользователи переключились на Леонардо Ди Каприо.

Его аккаунт в Instagram заполнили сообщения на русском языке. Пользуясь тем, что актер является защитником экологии, российские пользователи призывают его обратить внимание на экологическую ситуацию на Байкале. На странице появились призывы «Левчик, помоги» и «Лёня, погнали спасать Байкал». Актер ничего не ответил, а его страница была удалена. Но новость об этом уже успела разлететься по миру.

В качестве музыкальной паузы - новый клип Мадонны.

В галерее сегодня - снимки одноклеточных из профиля микробиолога Селли Уоринг.