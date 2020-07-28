28 июля: Звезда ищет особенную украденную игрушку и коты переводят через дорогу собаку-инвалида

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Наконец-то вернулось тепло. Сегодня днем малооблачно, а температура воздуха прогреется до +28 градусов. Не забудьте помазать нос солнцезащитным кремом.

Райан Рейнольдс решил помочь женщине Маре Сориано, у которой украли рюкзак.

На момент кражи в нем были документы и iPad, но самым ценным предметом в рюкзаке был с виду обычный плюшевый медведь. Оказалось, это игрушка с диктофоном, на который записаны слова матери Сориано, скончавшейся в июне от рака.

Актер узнал об этом из новостей и решил помочь, объявив в твиттере награду $5000 (в рублях это около 358 тысяч) за медведя.

«Ванкувер! $5000 любому, кто вернет этого медведя Маре. Никаких вопросов. Я думаю, мы все понимаем, что медведь должен вернуться домой», — заявил звезда «Дэдпула».

По словам Мары, во время лечения голос матери очень поменялся и запись в игрушке — одни последних ее слов до изменений.

«Я люблю тебя, я горжусь тобой, я всегда буду с тобой» — такие слова произносит плюшевый медведь в очках и платье с джинсовой курткой.

Другие звезды, увидев это, решили увеличить сумму награды за медведя. Ведущий Джордж Стромболуполус и режиссер Роусон Маршалл Тербер предложили еще по $5000. Также поддержали новость о медведе актеры Зак Брафф и Дэн Леви.

Весной трек «Август» белорусского коллектива Intelligency стал вирусным хитом в тиктоке и шазаме. Новый клип, снятый на минских задворках при участии певицы Леры Яскевич, призван доказать, что их успех не был случайным. Сегодня слушаем Intelligency - «Outlaw».

В Краснодарском крае автомобилист с помощью видеорегистратора заснял, как два кота переводят через дорогу собаку-инвалида.

Животному явно было тяжело идти: собака передвигалась за счет передних лап, а задние подволакивала.

Коты при этом сопровождали собаку, высоко подняв хвосты. В комментариях предположили, что так животные могли выражать свою готовность защищать более слабого друга и хотели привлечь внимание к тому, что собаке нужна помощь.

Ранее в интернете прославились две кошки — Наби и Норанг, которые вместе жили на улице в Южной Корее. У Норанг были сломаны обе задние лапы, и она с трудом передвигалась. Наби же приносила ей еду, защищала ее от других агрессивных котов и спала с ней в обнимку.

Однажды их заметили и привезли к ветеринару, который поставил Норанг на ноги и подлечил Наби. После медицинской помощи их забрала к себе местная жительница. Теперь у друзей есть настоящий дом.

В детстве многие мечтали скорее вырасти и стать высокими. У некоторых это получилось, и тогда они узнали, что рост выше среднего — это не только повод для гордости, но и боль! В зеркале не помещаешься, одежду нормально не подобрать, а куда, спрашивается, девать ноги в транспорте? Мы собрали для вас проблемы высоких людей, остаётся только проникнуться сочувствием.

Солнечного настроения и хорошего дня!