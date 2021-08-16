16 августа: новое топливо, сделанное из бульона, и милый ёж в цилиндре

Доброе утро! Что день грядущий нам готовит? Мы пока не знаем, но уверенны в одном – хорошие новости по утрам повышают настроение на целый день. Поехали!

Тепло и солнечно. Сегодня в Туле малооблачная погода, а воздух в городе прогреется до +29 градусов Цельсия.

Президент японской транспортной фирмы Nishida Shoun Масуми Нисида придумал новую экологичную альтернативу дизельному топливу — жир от супа рамен. Об этом пишет Kyoto News, на новость обратил внимание TJournal.

Предприятие смешивает сало, извлеченное из бульона, который готовится из свиных костей, с топливом, изготовленным из отходов пищевого масла. Некоторые из грузовиков Нисиды уже работают на раменном биодизеле, а к сентябрю на него перейдут все 170 грузовиков компании.

Масуми Нисида пришел к идее использования бульона из рамена тонкоцу для производства топлива в 2013 году. К нему обратился оператор сети раменных — он сказал, что ему приходится платить за утилизацию остатков бульона, и поинтересовался, нельзя ли его как-то использовать иначе. Так, 74-летний Нисида разработал устройство для отделения сала от бульона, которое можно разместить на кухне.

В настоящее время компания Масуми Нисиды закупает сало и остатки пищевого масла примерно у 2 000 ресторанов и использует их для производства около 3 000 литров топлива в день на своем заводе.

«Поначалу я ничего не понимал в химии, все делалось методом проб и ошибок. Но вред экологии стал большой проблемой, поэтому я развивался, и это дало свои плоды», — говорит предприниматель. Биодизельное топливо с использованием растительных жиров считается более экологичным и уже используется во многих странах.

Многие ждут новый альбом Канье Уэста, а его все нет и нет. Филипп Киркоров, которого вряд ли ожидаешь увидеть в одном предложении с Канье, видимо, тоже устал ждать выхода «Donda». И потому взял да анонсировал свой рэп-альбом. Сегодня слушаем Филиппа Киркорова – «Yeezy».

Американец по имени Тимоти ведет аккаунт о жизни своего ежика Питера. В нем животное ест червяков, пытается заснуть после того, как проспало целый день, и сидит на своем маленьком офисном стульчике.

Но иногда жизнь домашнего питомца становится более разнообразной. Так, Тимоти опубликовал ролик, в котором ежик в своем черном цилиндре, сидя на стульчике, эффектно разворачивается лицом к камере и голосом своего хозяина «произносит» фразу: «Я ждал тебя».

Это цитата из фильма про Джеймса Бонда «Шпион, который меня любил» (1977). В это время на фоне играет саундтрек из «Крестного отца».

В этом же цилиндре Питер поучаствовал в роликах о четырех типах настроения, которые бывают у людей: возбужденное, возбужденное и с цилиндром, авиарежим, а также депрессия из-за калечащего одиночества.

Сам Питер тоже довольно часто включает авиарежим. Например, когда сил на ведение соцсетей не остается, ежик любит раскинуть лапки и «полетать» на руках у хозяина.

Радость, заботы и усталость — такой набор достаётся всем родителям, включая и домашних питомцев! Становясь родителями, коты и собаки сталкиваются со всеми чувствами и жизненными ситуациями, которые так хорошо знакомы любым маме и папе: детей надо укладывать спать, воспитывать, уделять им всё своё внимание, но и о себе не забывать. И со всеми этими моментами пушистые родители справляются очень мило и забавно. Посмотрите сами!

Хорошего дня и заботливого настроения!