10 февраля: настольные игры VIII века и детство Киану Ривза в Белоруссии

Доброе утро! Сегодня день памяти Александра Пушкина. Как писал великий поэт «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». А это значит, хоть понедельник день тяжелый встречать его нужно в своей самой лучшей форме.

В ближайшие пять дней ожидается потепление и три дня снега.

В третьей части «Джона Уика» главный герой обмолвился, что родился в Белоруссии. В ответ белорусы рассказали о детстве Джона Уика в короткометражке. Тогда Джона звали Константином, а затем его усыновили цыгане и увезли в Америку.

В честь Дня всех влюбленных рестораны Burger King в Америке проводят акцию для тех, кто расстался со своей половинкой. Посетители получают бесплатный бургер в обмен на фотографии бывших возлюбленных.

Обменять можно не только фотографии, но и любовные письма, одежду и даже чучело бывшего.

На территории Англии археологи обнаружили фигурку из настольной игры VIII века. Эксперты считают, что бело-синяя фигурка использовалась в игре хнефатафл. Эта игра является предком шахмат, она была широко распространена в Скандинавии.

В качестве музыкальной паузы послушаем хит Take on me, записанный в программе Excel.

В галерее сегодня фотографии из аккаунта... соды.