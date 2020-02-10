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Утро в Туле
10 февраля: настольные игры VIII века и детство Киану Ривза в Белоруссии

10 февраля: настольные игры VIII века и детство Киану Ривза в Белоруссии

Доброе утро! Сегодня день памяти Александра Пушкина. Как писал великий поэт «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». А это значит, хоть понедельник день тяжелый встречать его нужно в своей самой лучшей форме.

 

В ближайшие пять дней ожидается потепление и три дня снега.

 

В третьей части «Джона Уика» главный герой обмолвился, что родился в Белоруссии. В ответ белорусы рассказали о детстве Джона Уика в короткометражке. Тогда Джона звали Константином, а затем его усыновили цыгане и увезли в Америку.

 

  В честь Дня всех влюбленных рестораны Burger King  в Америке проводят акцию для тех, кто расстался со своей половинкой. Посетители получают бесплатный бургер в обмен на фотографии бывших возлюбленных. 

Обменять можно не только фотографии, но и любовные письма, одежду и даже чучело бывшего.

 

На территории Англии археологи обнаружили фигурку из настольной игры VIII века. Эксперты считают, что бело-синяя фигурка использовалась в игре хнефатафл. Эта игра является предком шахмат, она была широко распространена в Скандинавии.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем хит Take on me, записанный в программе Excel.

 

В галерее сегодня фотографии из аккаунта... соды.

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Автор: Администрация Myslo
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7 февраля: в России создали инновационную коробку передач для автомобилей
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