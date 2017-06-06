6 июня: Красноярские суслики, хабаровский Бэтмен и екатеринбургский пень

Доброе утро! Пора ползти на работу.

Начинаем день со вкусного завтрака. И с милоты заодно! Вот тут котик Каспер со своим хозяином уплетают один круассан на двоих:

Еще кое-что милое про животных. В США белочки украли с клумбы миниатюрный государственный флаг. Как потом выяснилось, не с целью глумления. А с целью сделать себе гнездо и воспитывать бельчат в патриотичной атмосфере. Мимими!

Новости - сегодня только российские!

В Красноярске на острове Татышев открыли миниатюрный пешеходный переход для сусликов. Акцию провела медиагруппа «Прима», чтобы анонсировать свой летний фестиваль «Зелёный» и заодно напомнить о необходимости бережного отношения к природе. Всего на острове проживает около пяти тысяч сусликов, и эти животные даже считаются его неофициальным символом. И у нас в стране умеют делать милоту!!!

В Хабаровске ко Дню России провели патриотическую акцию. Более 700 автомобилистов выстроили из своих автомобилей изображение российского герба. Площадь герба заняла 12 гектаров - на сегодняшний день это рекордное значение, уже отправлена заявка в российскую Книгу рекордов. В планах было выстроить рядом ещё и герб Хабаровска, но не хватило места. В соцсетях отметили размах акции, но не поняли, шо конкрэтно изображено. Говорят, больше на символ Бэтмена похоже.

А в Екатеринбурге тем временем народ поражается очередному "памятнику маразма". Там дорожные рабочие закатали в асфальт старый пень, который находится ПРЯМО ПОСЕРЕДИНЕ проезжей части!!! Местные говорят, что давно привыкли его объезжать, но не ожидали, конечно, что при ремонте "памятник маразму" оставят на месте...

Музыкальная пауза. Что бывает, когда ты любишь ну очень грустную песню про собачку...

Сейчас продолжим, только слезы вытру...

Реклама дня. IKEA сняла короткометражку, посвященную своей фирменной синей сумке FRAKTA. Получилось очень мило:

Интерес к сумке, напомним, вспыхнул недавно, когда модный дом Balenciaga выпустил кожаную синюю сумку за 1700 долларов, которая до безумия смахивает на FRAKTA за 49 рублей.

В галерее - работы болгарского художника Ваню Крастева, который дополняет сломанные городские объекты игрушечными глазами. Получается очень драматично и душераздирающе. То что нужно для рабочего вторника... Хорошего вам дня! Держитесь там!