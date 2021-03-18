18 марта: овчарка, которая угнала джип и лишилась прав и Ургант противостоит злодею Нагиеву

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поехали!

Последние веяния зимы. Сегодня в Туле пройдет небольшой снег, а днем температура воздуха поднимется до +1 градуса.

В американском городе Стерджен-Бэй, штат Висконсин, австралийская овчарка по кличке Кэлли угнала хозяйский джип. Впрочем, далеко она все равно не уехала — ее остановило препятствие в виде художественной галереи. Как это было: хозяин Кэлли поставил джип на ручной тормоз и отправился в булочную неподалеку. Собака же каким-то образом сняла машину с ручника, проехала пару метров и врезалась в галерею. К счастью, никто не пострадал.

Управляющий здания, в котором находится галерея, сперва не поверил в произошедшее — и предположил, что, должно быть, неправильно расслышал хозяйку галереи по телефону. В конце концов не могла же собака за рулем джипа и впрямь въехать в здание! После чего управляющему объяснили, что это не розыгрыш.

Хозяйка галереи выложила фотографии инцидента в фейсбук и пошутила, что, если ее собака в следующий раз позовет друзей, то пусть они хотя бы воспользуются входной дверью. В свою очередь хозяин Кэлли сообщил, что его собака еще нескоро получит назад свои водительские права.

Резидент модного лондонского лейбла Dirty Hit филиппинец Гвендолин Ром Вирай Гомез с каждым новым треком все сильнее повышает свой профессиональный статус. На этот раз ему подпевают сама Чарли XCX и лидер The 1975 Мэттью Хили. Сегодня слушаем No Rome – Spinning.

Режиссер Илья Найшуллер, снявший «Хардкор» и «Никто» с Бобом Оденкерком, стал гостем нового выпуска «Вечернего Урганта». К его приходу команда Урганта переделала начальную заставку шоу, превратив ее в боевик в стиле Найшуллера.

Разумеется, ролик снят от первого лица — как «Хардкор» или клип «False Alarm» на песню канадского певца The Weeknd.

В обновленной заставке Иван Ургант под песню «Bad Motherfucker» рок-группы Найшуллера Biting Elbows прорывается в телестудию на съемки «Вечернего Урганта». Ему мешает злодей Дмитрий Нагиев и женщины-хейтеры, разрисовывающие портреты Урганта (с ними завязывается довольно позорная драка). Тут же ведущий принимает душ при его коллеге Дмитрии Хрусталеве, а в конце… Впрочем, смотрите сами, не будем спойлерить!

Готовка не каждому даётся с первого раза. Иногда для того, чтобы получилось что-то съедобные, уходит не одна и не две попытки. За время экспериментов на кухне у поваров-любителей набирается солидное количество провалов, над которыми сложно не посмеяться. Неудачные попытки приготовить печенье, забытое на гриле мясо и тортики, которые жалеют о том, что их испекли — всё это явно не войдёт в кулинарные книги. Зато таким снимкам самое место в этой подборке!

Хорошего дня и аппетитного настроения!