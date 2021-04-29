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Утро в Туле
29 апреля: Mortal Kombat в питерской библиотеке и лошадь в израильском лифте

29 апреля: Mortal Kombat в питерской библиотеке и лошадь в израильском лифте

Доброе утро! Просто радуемся, просто читаем хорошие новости. Поехали!

 

Ну, зато без снега (ха-ха). Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +12 градусов.

 

Пресс-служба Российской национальной библиотеки в Петербурге экранизировала драку между посетителями, случившуюся 24 апреля в Ленинском читальном зале. Роли посетителей исполнили «Суб-Зиро» и «Скорпио» из Mortal Kombat (так их называют в ролике).

На самом деле настоящие участники драки не поделили место за столом. Договориться им не удалось, поэтому в ход пошла грубая сила. Однако пресс-секретарь библиотеки Андрей Тарасов несколько иначе трактует эти события: по его версии, это не «разборка питерская», а «две стихии, два пытливых ума нашли главный энергетический центр библиотеки».

В ролике, опубликованном в тиктоке библиотеки, «Суб-Зиро» и «Скорпио» так и не успели подраться. В реальности же посетителей разняли сотрудники Росгвардии.

 

Фестиваль «Дикая Мята» запустил собственный лейбл и готов растить новые таланты. В роли первого открытия петербургский музыкант Иван Красотин по прозвищу Idiot — с бодрым электророком и любопытным сочетанием текстов на русском и французском. Сегодня слушаем Idiot – «Кассетный плеер».

 

Двое жителей Тель-Авива прокатили лошадь на лифте в небоскребе. Судя по всему, один из израильтян, живущий в соседнем небоскребе, прискакал к другу в гости. По какой-то причине он не захотел оставлять лошадь внизу и взял ее с собой. Так лошадь попала на шестой этаж жилого комплекса в квартале Аргазим (а заодно и на записи камер наблюдения).

Соседи, которые видели всё происходящее своими глазами, возмутились и пожаловались в полицию. Владельца лошади и его друга задержали, но пока неясно, в чем их обвиняют. Тем временем администрация комплекса заявила о том, что запрет на катание лошадей в лифтах вскоре внесут в устав дома.

 

Когда приходит время составлять список гостей, часто возникает вопрос — приглашать ли маленьких детей на свадьбу? Вдруг им станет скучно, они будут мешать свадебной церемонии и вообще вести себя нелепо? Скорее всего, так и будет. Поэтому смело зовите детей на торжество: именно их скорченные рожицы и искреннее проявление чувств сделают ваши свадебные снимки действительно запоминающимися!

Хорошего дня и праздничного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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